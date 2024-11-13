Таких цін більше не буде: в Україні зросла вартість одного з ключових продуктів

Зростання собівартості яєць відбувається тому, що зерно, кукурудза і шрот подорожчали.

В Україні в жовтні значно подорожчали яйця. Згідно з даними Держстату, за місяць ціни збільшилися на 18,1%. Ці дані враховують "соціальні" розцінки, однак якщо розглядати вартість десятка фасованих яєць категорії С0, то зростання цін буде ще більш помітним — до 60%. Про підвищення вартості яйця попереджали ще влітку, та незважаючи на подорожчання, зараз вони залишаються майже на 26% дешевшими, ніж на початку року. Про це йдеться в матеріалі видання "OBOZ.UA".

Навесні та влітку роздрібні ціни на яйця виявилися нижчими за собівартість, що призвело до збитків у птахофабрик, розповів керівник Союзу птахівників України Сергій Карпенко. Він також зазначив, що собівартість яєць продовжувала зростати, оскільки, наприклад, зерно, кукурудза і шрот подорожчали в середньому на 50% порівняно з червнем.

Виробники очікували слушного моменту, коли попит на їхню продукцію почне зростати, а конкуренція з боку приватних господарств зменшиться. Цей момент настав у жовтні, коли споживання яєць сезонно зросло, а приватники зменшили поставки через погіршення несучості курей (сезонний фактор).

Згідно з даними Карпенка, в осінній період обсяги приватного виробництва яєць зменшуються на 30% порівняно з літніми місяцями, а взимку — до 50%. У той час як промислове виробництво залишається незмінним.

"Тобто ціни на яйця ще тільки наздоганяють реальне збільшення собівартості. Тому виробники намагатимуться переписати прайси й надалі", — зазначає аналітик.

Раніше схожі прогнози висловлювала Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку "Шувар". Вона заявила, що не варто очікувати зниження цін на яйця до весни.

"Така ситуація вже відбувалася в минулі роки, коли ринок стикався з дефіцитом продукції через сезонні чинники", — додала Попович.

Нагадаємо, перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький заявив, що в Україні очікується подорожчання хлібобулочних виробів, а також фруктів і овочів. Цьому сприятимуть можливі відключення електроенергії та необхідність забезпечення умов для зберігання цих товарів.

В Україні подорожчає гречка. Директор крупозаводу "Озерянка" Ганна Босюк прогнозує, що гречка в торгових мережах коштуватиме приблизно 37-40 гривень за кілограм.