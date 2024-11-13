Таких цен больше не будет: в Украине выросла стоимость одного из ключевых продуктов

Рост себестоимости яиц происходит потому, что зерно, кукуруза и шрот подорожали.

В Украине в октябре значительно подорожали яйца. Согласно данным Госстата, за месяц цены увеличились на 18,1%. Эти данные учитывают "социальные" расценки, однако если рассматривать стоимость десятка фасованных яиц категории С0, то рост цен будет еще более заметным – до 60%. О повышении стоимости яйца предупреждали еще летом, и несмотря на удорожание, сейчас они остаются почти на 26% дешевле, чем в начале года. Об этом говорится в материале издания "OBOZ.UA".

Весной и летом розничные цены на яйца оказались ниже себестоимости, что привело к убыткам у птицефабрик, рассказал руководитель Союза птицеводов Украины Сергей Карпенко. Он также отметил, что себестоимость яиц продолжала расти, поскольку, к примеру, зерно, кукуруза и шрот подорожали в среднем на 50% по сравнению с июнем.

Производители ожидали подходящего момента, когда спрос на их продукцию начнет расти, а конкуренция со стороны частных хозяйств уменьшится. Этот момент наступил в октябре, когда потребление яиц сезонно возросло, а частники уменьшили поставки из-за ухудшения яйценоскости кур (сезонный фактор).

Согласно данным Карпенко, в осенний период объемы частного производства яиц уменьшаются на 30% по сравнению с летними месяцами, а зимой – до 50%. В то время как промышленное производство остается неизменным.

"То есть цены на яйца еще только догоняют реальное увеличение себестоимости. Поэтому производители будут пытаться переписать прайсы и дальше", – отмечает аналитик.

Ранее похожие прогнозы высказывала Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка "Шувар". Она заявила, что не стоит ожидать снижения цен на яйца до весны.

"Такая ситуация уже происходила в прошлые годы, когда рынок сталкивался с дефицитом продукции из-за сезонных факторов", – добавила Попович.

Напомним, первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что в Украине ожидается подорожание хлебобулочных изделий, а также фруктов и овощей. Этому будут способствовать возможные отключения электроэнергии и необходимость обеспечения условий для хранения этих товаров.

В Украине подорожает гречка. Директор крупозавода "Озерянка" Анна Босюк прогнозирует, что гречка в торговых сетях будет стоить примерно 37-40 гривен за килограмм.