Инфляция в Украине продолжает ускоряться: каким образом это повлияло на цены

По прогнозам Госстата, в течение ближайших месяцев в Украине рост цен будет происходить быстрее в связи с ростом цен на электроэнергию и акцизов на бензин.

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В мае 2024 года уровень годовой инфляции в Украине ускорился до 3,3% по сравнению с 3,2% в апреле. В течение ближайших месяцев цены будут расти быстрее из-за роста тарифов на электроэнергию и акцизов на бензин. Об этом идет речь в материале "РБК-Украина" со ссылкой на данные Государственной службы статистики (Госстат).

В частности, в статистическом ведомстве отметили, что в течение мая цены выросли на 0,6%, с начала года — на 2,0%.

Как изменилась стоимость товаров и услуг

В течение года стоимость продуктов питания и безалкогольных напитков снизилась на 0,5%. Масло выросло в цене больше всего — на 15,1%, фрукты — на 8,7%, молоко — на 7,9%, сыр и творог — 7,4%. Вместе с этим яйца подешевели на 35,6%, овощи — на 17,4%, масло — на 14,2%, сахар — на 14,2%. Стоимость алкогольных напитков и табачных изделий выросли на 7,4%, на одежду и обувь — упали на 6,1%.

На 13% выросла стоимость жилья, воды, электроэнергии, газа и других видов топлива.

Предметы домашнего обихода и бытовая техника стали дешевле на 1,3%, здравоохранение выросло в цене на 9,6%, транспорт — на 11,2% (в частности топливо на 22,5%), стоимость связи выросла на 0,5%, на отдых и культуру упали на 2,3%, образование подорожало на 11,9%, рестораны и гостиницы подорожали на 10,9%, различные товары и услуги на 8,9%.

3 мая стало известно, что в Украине может вырасти стоимость некоторых продуктов. Среди прочего, по данным экспертов, речь шла о сале и винограде.

Также 16 февраля 2024 года заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что стоимость некоторых продуктов в Украине будет меняться, однако эти изменения имеют сезонный характер.