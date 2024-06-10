Інфляція в Україні продовжує прискорюватися: як це вплинуло на ціни

За прогнозами Держстату, впродовж найближчих місяців в Україні зростання цін відбуватиметься швидше у зв'язку зі зростанням цін на електроенергію та акцизів на бензин.

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У травні 2024 року рівень річної інфляції в Україні прискорився до 3,3% порівняно з 3,2% у квітні. Впродовж найближчих місяців ціни зростатимуть швидше через зростання тарифів на електроенергію та акцизів на бензин. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна" з посиланням на дані Державної служби статистики (Держстат).

Зокрема, у статистичному відомстві наголосили, що впродовж травня ціни зросли на 0,6%, з початку року – на 2,0%.

Як змінилася вартість товарів та послуг

Протягом року вартість продуктів харчування та безалкогольних напоїв знизилася на 0,5%. Олія зросла в ціні найбільше – на 15,1 %, фрукти – на 8,7 %, молоко – на 7,9 %, сир та сир – 7,4 %. Разом з цим яйця подешевшали на 35,6%, овочі – на 17,4%, олія – на 14,2%, цукор – на 14,2%. Вартість алкогольних напоїв та тютюнових виробів зросли на 7,4%, на одяг та взуття – впали на 6,1%.

На 13% зросла вартість житла, води, електроенергії, газу та інших видів палива.

Предмети домашнього вжитку та побутова техніка стали дешевше на 1,3%, охорона здоров'я зросла в ціні на 9,6%, транспорт – на 11,2% (зокрема паливо на 22,5%), вартість зв'язку зросла на 0,5%, на відпочинок та культуру впали на 2,3%, освіта подорожчала на 11,9%, ресторани та готелі подорожчали на 10,9%, різні товари та послуги на 8,9%.

3 травня стало відомо, що в Україні може зрости вартість деяких продуктів. Серед іншого, за даними експертів, йшлося про сало та виноград.

Також 16 лютого 2024 року заступник міністра аграрної політики і продовольства України Тарас Висоцький заявив, що вартість деяких продуктів в Україні буде змінюватися, проте ці зміни мають сезонний характер.