Через проблеми з електроенергією: в Україні найближчим часом може подорожчати головний продукт

Графіки відключень світла не підходять для хлібної галузі, оскільки це перериває технологічний цикл.

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В Україні найближчим часом може збільшитися вартість хліба. Виробники прогнозують можливе підвищення цін на 30%. Про це заявив президент "Всеукраїнської асоціації пекарів" Юрій Дученко в коментарі виданню "AgroPortal".

За його словами, припинення постачання електроенергії для хлібовиробництва в Україні призводить до виробництва низькоякісної продукції та виходу обладнання з ладу, що зі свого боку спричиняє збільшення цін на хліб.

Більшість підприємств у хлібовиробничій галузі мають статус критичної інфраструктури і, згідно із законодавством, не підлягають відключенню від електромереж. Однак на практиці такі відключення регулярно відбуваються. Деякі підприємства переходять на використання електрогенераторів, але це насамперед впливає на стабільність виробництва та формування цін.

Юрій Дученко підкреслив, що хлібна галузь споживає відносно невелику кількість електроенергії.

"Аварійні відключення і відключення поза графіком призводять до виробництва бракованої продукції і виходу з ладу обладнання. Не всі заводи можуть працювати на генераторах, а ті, що можуть, мають бути заздалегідь попереджені, щоб планово переключити виробництво на аварійну роботу на 2-3 години, не більше", — пояснив він.

Через часті відключення електроенергії деякі заводи вже зіткнулися з дефіцитом потужностей, оскільки вони не в змозі відновити своє обладнання через часті перебої в енергопостачанні.

"Не розумію, як ми будемо працювати до нового врожаю. Нам терміново потрібно говорити з усіма учасниками процесу, під егідою профільного міністерства підписувати меморандум з аграріями та експортерами, адже борошномели сьогодні вже не можуть знайти зерна, щоб сформувати помольні партії", — додав. Дученко.

Навіть встановлені графіки відключень не підходять для хлібовиробництва, оскільки це порушує технологічний цикл виробництва. За словами експерта, якщо вимкнення електроенергії триває дві години, то графік випуску хліба та хлібобулочних виробів зміщується на вісім годин.

Крім того, ще однією проблемою для хлібної галузі є бронювання. Через відсутність людей деякі підприємства змінюють графік роботи, скорочують обсяги та асортимент виробництва.

3 травня стало відомо, що в Україні може зрости вартість деяких продуктів. Серед іншого, за даними експертів, ішлося про сало і виноград.

Також 16 лютого 2024 року заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький заявив, що вартість деяких продуктів в Україні змінюватиметься, однак ці зміни мають сезонний характер.