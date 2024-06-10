В Украине выросли тарифы на свет: эксперт объяснил, как это повлияет на продовольственную корзину граждан

Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что электроэнергия с июня также подорожала для бизнеса, поэтому это станет определенным фактором для дальнейшего роста цен почти на все.

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В июне украинцам придется в среднем платить за электроэнергию 734,4 грн вместо предыдущих 448,8 грн. В свою очередь эксперты уже размышляют, каким образом это повлияет на стоимость в частности продуктов в магазинах. Об этом в эфире "24 Канала" рассказал экономист, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

По его словам, рост стоимости электроэнергии с 1 июня для бытовых потребителей никоим образом не повлияет на стоимость продовольственной корзины. Также он отметил, что с июня тарифы выросли для бизнеса, что станет толчком для роста цен фактически на все.

При обсуждении текущей ситуации с ценами на сезонные фрукты Пендзин отметил, что в течение июня в Украине цены за килограмм клубники и черешни выше, по сравнению с прошлым годом в аналогичный период — где-то на 30%.

"У нас ранние ягоды обычно закупаются или из Закарпатья, или из южных областей. Впрочем, на сегодня есть большая проблема, которая связана с логистикой. Блокпосты, мобилизация и прочее приводят к тому, что транспортные средства перевозки простаивают и их некому водить", — отметил эксперт.

В частности стоимость клубники колеблется от 40 до 70 гривен — оптовые цены уже снижаются из-за роста предложения. В то же время виноград стоит в среднем 218 гривен за килограмм. А килограмм черешен можно найти от 100 до 140 гривен за килограмм.

Как известно, Кабмин утвердил новый тариф на электроэнергию для населения. С 1 июня действует единая фиксированная стоимость света — 4,32 грн/кВт*ч. Новый тариф будет действовать до конца апреля 2025 года.

Также 10 июня стало известно, что, по словам первого заместителя министра социальной политики Дарьи Марчак, украинцы могут получить финансовую помощь на жилищные субсидии, несмотря на увеличение цены на электроэнергию до 4,32 грн/кВт*ч. Поэтому все, кто ранее получал подобные пособия, сохранят их.