В Україні зросли тарифи на світло: експерт пояснив, як це вплине на продовольчий кошик громадян

Виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин зазначив, що електроенергія з червня також здорожчала для бізнесу, тому це стане певним чинником для подальшого росту цін майже на все.

Related video

У червні українцям доведеться в середньому платити за електроенергію 734,4 грн замість попередніх 448,8 грн. Зі свого боку експерти вже розмірковують, як це вплине на вартість зокрема продуктів в магазинах. Про це в ефірі "24 Каналу" розповів економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За його словами, зростання вартості електроенергії з 1 червня для побутових споживачів жодним чином не матиме вплив на вартість продовольчого кошика. Також він зауважив, що з червня тарифи зросли для бізнесу, що стане поштовхом для росту цін фактично на все.

Під час обговорення поточної ситуації з цінами на сезонні фрукти Пендзин зазначив, що впродовж червня в Україні ціни за кілограм полуниці та черешні вищі, у порівнянні з минулим роком в аналогічний період — десь на 30%.

"У нас ранні ягоди зазвичай закуповуються або з Закарпаття, або з південних областей. Втім, на сьогодні є велика проблема, яка пов'язана з логістикою. Блокпости, мобілізація та інше призводять до того, що транспортні засоби перевезення простоюють і їх немає кому водити", — зазначив експерт.

Зокрема вартість полуниці коливається від 40 до 70 гривень – гуртові ціни вже знижуються через зростання пропозиції. Водночас виноград коштує в середньому 218 гривень за кілограм. А кілограм черешень можна знайти від 100 до 140 гривень за кілограм.

Як відомо, Кабмін затвердив новий тариф на електроенергію для населення. Від 1 червня діє єдина фіксована вартість світла — 4,32 грн/кВт-год. Новий тариф діятиме до кінця квітня 2025 року.

Також 10 червня стало відомо, що, за словами першої заступниці міністра соціальної політики Дар'ї Марчак, українці можуть отримати фінансову допомогу на житлові субсидії, попри збільшення ціни на електроенергію до 4,32 грн/кВт*год. Тому всі, хто раніше отримував подібні допомоги, збережуть їх.