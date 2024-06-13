Кроме населения, с подорожанием стоимости электроэнергии столкнулся этим летом и бизнес, в частности о давлении новых цен на электрическую энергию на себестоимость производства уже заявили производители пищепрома и аграрии. Фокус исследовал, какие продукты будут стоить выше под влиянием роста стоимости электроэнергии.

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), повысила предельные цены на электроэнергию для бизнеса. Так, согласно постановлению, с 1 июня на рынке установили новые максимальные предельные цены для бизнеса. Фокус исследовал, как именно они изменились и почувствуют ли украинцы на своем кошельке рост стоимости электрической энергии для бизнеса.

Повышение цены электроэнергии для бизнеса: сколько теперь платят предприятия

В НКРЭКУ утверждают, что повышение предельных цен позволит сбалансировать рынок электроэнергии. Так, на рынке на сутки вперед (РСВ) и внутрисуточном рынке (ВСР) установили максимальные предельные цены с 00:00 до 07:00, с 11:00 до 17:00 на уровне 5600 грн/МВт-ч . До 1 июня для времени с 00:00 до 07:00 цена составляла 3000 грн/МВт-ч. Для слота с 11:00 до 17:00 цена не изменилась.

Подорожание электроэнергии повлечет за собой рост цены на важнейшие для украинцев продукты Фото: УНИАН

Новые предельные цены на электроэнергию для бизнеса с 1 июня следующие:

цена с 07:00 до 11:00 и с 23:00 до 24:00 — 6900 грн/МВт-ч; (была с 07:00 до 08:00 — 5600 грн/МВт-ч, с 23:00 до 24:00 — 3000 грн/МВт-ч). С 08:00 до 11:00 цены остаются без изменений;

с 17:00 до 23:00 новая цена — 9000 грн/МВт-ч, а была — 7500 грн/МВт-ч.

Минимальная предельная цена — 10 грн/МВт-ч.

С повышением тарифов для бизнеса следует ожидать ускорения инфляции

На балансирующем рынке установлены максимальные предельные цены:

с 00:00 до 07:00 на уровне 6600 грн/МВт-ч (была 4000 грн/МВт-ч);

с 07:00 до 17:00 и с 23:00 до 24:00 цена равна 8250 грн/МВт-ч, а была с 07:00 до 17:00 аналогичной, а с 23:00 до 00:00 — 4000 грн/МВт-ч;

с 17:00 до 23:00 установлена цена 10 000 грн/МВт-ч (ранее предел цены составлял 8250 грн/МВт-ч).

Минимальная предельная цена — 0,01 грн/МВт-ч.

С повышением тарифов для бизнеса следует ожидать ускорения инфляции, считает финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

"Только повышение на 63% цен на электроэнергию повысит инфляцию более чем на 1%. Месяц к месяцу. Мы понимаем, что отсутствие электроэнергии, именно ускорение цен на нее приведет к тому, что цены будут расти, ведь ритейлеры будут закладывать эту составляющую в цену товара", — объяснил Фокусу Андрей Шевчишин.

Рост стоимости электроэнергии для бизнеса повлияет на рост себестоимости изготовления продукции Фото: УНИАН

Потребление и себестоимость: сколько электроэнергии нужно бизнесу

Ожидается, что рост стоимости электроэнергии для бизнеса повлияет на рост себестоимости изготовления продукции, а значит, и потребители почувствуют это, ведь производители будут повышать цены.

Больше всего потребляют электроэнергии в Украине ферросплавные заводы. Эти предприятия используют электропечи, то есть основным энергоносителем для них является электроэнергия. Далее следуют электрометаллургические предприятия по производству труб, колес, а также горно-обогатительные комбинаты.

Ожидается, что рост стоимости электроэнергии для бизнеса повлияет на рост себестоимости изготовления продукции, а значит, и потребители почувствуют это, ведь производители будут повышать цены

Структура потребления электроэнергии в Украине по основным группам потребителей распределяется следующим образом*:

промышленность — 41,7%;

население — 30,9%;

коммунально-бытовое хозяйство — 12,0%;

транспорт — 4,9%;

сельское хозяйство — 2,9%;

строительство — 0,8%;

другие непромышленные потребители — 6,8%.

*данные Минэнерго

Украинцам нужно готовиться к значительному всплеску цен Фото: УНИАН

Как подорожание электроэнергии поднимет цены на потребительские товары

Фокус поинтересовался, как именно подорожание электричества повлияет на продуктовую корзину украинцев. По словам экономического эксперта Дмитрия Чурина, нужно готовиться к значительному всплеску цен.

"В целом в мире наблюдается определенный рост цен на продукты питания. Соответственно, в Украине также в мае произошел рост цен на отдельные продукты, в частности Госстат отмечает о подорожании хлеба в среднем на 0,8% за прошлый месяц. С начала года хлебобулочные изделия подорожали в среднем на 6,5%. К сожалению, цены для конечных потребителей продолжат расти в ближайшие месяцы. В первую очередь, новый всплеск цен будет обусловлен ростом стоимости электроэнергии как для бизнеса, так и для населения", — сказал директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин.

С начала года хлебобулочные изделия подорожали в среднем на 6,5%. К сожалению, цены для конечных потребителей продолжат расти и в ближайшие месяцы

Действительно, проблемы с электроснабжением и повышение цены электрической энергии стали одной из основных проблем, с которыми уже столкнулись промышленные и продовольственные отрасли в Украине. Так, Фокус уже сообщал, что в следующие несколько месяцев стоимость продукта №1 — хлеба, может вырасти на 30%.

По заявлению президента Всеукраинской ассоциации пекарей, директора ООО "Київхліб" Юрия Дученко, к подорожанию электричества для отрасли добавляются и аварийные отключения.

Стоимость хлеба, может вырасти на 30% Фото: УНИАН

"Хлебная отрасль потребляет не так много электроэнергии, однако аварийные отключения, отключения вне графика, приводят к производству бракованной продукции, выходу из строя оборудования. Не все заводы могут работать на генераторах. А те, что могут, должны быть предупреждены, чтобы планово переключить производство на аварийную работу на 2-3 часа, не более. Ситуация уже привела к дефициту мощностей, ведь есть заводы, которые не могут восстановить оборудование из-за блэкаутов", — сказал эксперт.

На производство бакалеи, а именно круп, муки, хлопьев и т.д., также повлияет как дефицит, так и повышение стоимости электроэнергии.

Как рассказал порталу AgroPorta коммерческий директор, соучредитель ООО "ТЕРРА" Александр Ясинский, повышение тарифов на электроэнергию скажется на рентабельности производства. Даже несмотря на то, что производители используют альтернативный вид энергии, например, паровые котлы, работающие на зерновых отходах, изменения будут ощутимы больше всего на таких социальных продуктах как крупы и хлопья.

От поднятия цены на электроэнергию в первую очередь убытки понесет производитель, особенно те предприятия, которые работают честно на рынке, платят налоги, у которых официально оформлен штат работников

"От поднятия цены на электроэнергию в первую очередь убытки понесет производитель, особенно те предприятия, которые работают честно на рынке, платят налоги, у которых официально оформлен штат работников. И неважно, какое именно решение примет производитель продукции — то ли будет поднятие цены (а значит, потеря потребителя), то ли уменьшение прибыльности предприятия, но это будут убытки", — сказал Александр Ясинский.

Поэтому ожидаемо, что потребители могут почувствовать изменения цен на бакалейную продукцию уже через 2-3 месяца.

Потребителям следует подготовиться и к повышению цен на другие продукты: сладости, колбасы, мясо, ведь все предприятия пищепрома используют электрическую энергию и платят за нее по договорам с поставщиками. Повышение расходов на оплату счетов за электроэнергию компании и ФЛП будут закладывать в цены для потребителей.

Хлебная отрасль потребляет не так много электроэнергии, однако аварийные отключения приводят к производству бракованной продукции, выходу из строя оборудования Фото: УНИАН

Что дальше: какие продукты подорожают в Украине

По данным опубликованного отчета Госстата по состоянию на июнь 2024 года выросли цены на такие основные позиции, как продукты питания, а именно фрукты (10,4%), овощи (1,3%), рыба и морепродукты (0,9%), сахар (0,6%), хлеб (0,7%).

Данные Госстата по состоянию на июнь 2024 года

Экономист, финансовый аналитик Андрей Шевчишин объяснил Фокусу такой рост цен прежде всего фактором хранения продукции, а также девальвацией гривны.

"Именно фрукты к нам завозятся. Поэтому цены на них выросли. Алкогольные и табачные изделия претерпели своих повышений. Также на цены влияет транспортная составляющая, топливо, которое выросло и другие составляющие. Я считаю, что мы прошли инфляционное дно в предыдущие месяцы — в марте-апреле. Сейчас мы на пути ускорения инфляции в следующие месяцы", — сказал финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Подорожают не только продукты питания, но и цены компаний, которые предоставляют услуги, малых бизнесов и предприятий, а также чек в ресторанах и кафе

По его словам, подорожают не только продукты питания, но и цены компаний, которые предоставляют услуги, малых бизнесов и предприятий, а также чек в ресторанах и кафе, ведь в период отключений они нуждаются в генерации, соответственно тратят на бензин или дизель на поддержку своего производства.

Кроме населения с подорожанием стоимости электроэнергии столкнулся и бизнес, в частности продовольственный и фермерский Фото: УНИАН

"Мы видим, как прыгнула гривна, превысила отметку 40 грн. Это дополнительный стимул инфляции и девальвации гривны. То есть импортные товары — те же овощи, фрукты вырастут в цене. Сюда же добавляются проблемы с их хранением при отсутствии электричества", — пояснил Шевчишин.

Он также напомнил, что с 1 июля повышаются акцизы на топливо, что приведет к новому толчку цен, ведь каждый товар нужно доставить до точки назначения.

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"Молоко нужно собрать и молоковоз должен проехать и привезти продукт на молокозавод. Поэтому все эти составляющие будут давить на финальные инфляционные показатели. Обычно июнь и июль, когда у людей появляется свой огород, являются месяцами с низкой инфляцией. Однако, к сожалению, есть риск, что в этом году мы будем иметь их, как инфляционные. Я прогнозирую, что инфляция может достичь 2%. Июль также покажет инфляцию из-за повышения акцизов на топливо. Хлебозаводы используют электроэнергию, следовательно, и здесь будут последствия для цен", — добавил Шевчишин.

По его словам, следует ожидать повышения цен и на электротовары в Украине. Такую ситуацию он объясняет спекулятивной составляющей, речь идет о таких товарах, как пауэрбанки, светильники на аккумуляторах, солнечные панели, инверторы. Вследствие повышения спроса и дефицита на складах таких товаров цены этим летом непременно будут расти.