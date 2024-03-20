Украина получила первый транш от ЕС на 4,5 млрд евро: на что его потратят

Глава Минфина Сергей Марченко говорит, что правительство сможет профинансировать первоочередные финансовые расходы.

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В государственный бюджет Украины поступил первый транш в рамках переходного финансирования на сумму 4,5 млрд евро согласно финансовому инструменту Европейского Союза Ukraine Facility. Об этом идет речь в сообщении пресс-службы Минфина.

Глава ведомства Сергей Марченко отметил, что благодаря привлеченным средствам государство сможет своевременно и полностью профинансировать основные социальные и гуманитарные расходы госбюджета.

Также в пресс-службе добавили, что для продолжения переходного финансирования Украина должна воплотить 5 реформ в сферах управления государственными финансами, борьбы с коррупцией, развития бизнес-среды и тому подобное.

Очередной транш на сумму 1,5 млрд евро в рамках переходного финансирования Украина имеет возможность получить уже в апреле в случае, если Европейская комиссия даст положительную оценку выполнения этих реформ.

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Деньги для Украины: почему миллиарды помощи от ЕС не решат всех проблем 2024 года

Стоит напомнить, что Ukraine Facility — это инструмент, которым для Украины предусмотрена возможность получать в течение 2024 — 2027 годов финансовой и технической помощи ЕС на общую сумму 50 млрд евро. На поддержку бюджета из нее направят 38,27 млрд евро, в инвестиционный фонд — 6,97 млрд евро, на техническую и административную поддержку — 4,76 млрд евро.

1 марта глава правительства Украины Денис Шмыгаль заявил, что в течение текущего года Киев рассчитывает получить от ЕС 16 миллиардов евро. Государство планирует частично направить эти средства на восстановление разрушенной инфраструктуры из-за вторжения РФ.

Также 15 марта Евросоюз нашел возможность предоставить Украине 5 миллиардов евро для приобретения оружия. Это стало важным решением в связи с неопределенностью относительно помощи со стороны США.