Еврокомиссия выплатила Украине первый транш из 50 миллиардов евро помощи, — Боррель

По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, уже в четверг, 20 марта, в Европейском совете обсудят вопрос об ускорении присоединения Украины к Евросоюзу.

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Европейская комиссия перечислила Украине первый транш макрофинансовой бюджетной помощи в размере 4,5 миллиарда евро из "Украинского фонда", общий объем которого составляет 50 миллиардов евро. Об этом на брифинге в Брюсселе в среду по итогам Совета ассоциации Украина-ЕС сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, передает корреспондент "Униан".

Он отметил, что первый транш, как и ожидалось, составил 4,5 млрд евро.

"Сегодня мы также осуществили первый платеж на сумму 4,5 миллиардов евро из Украинского фонда — нашего пакета на 50 млрд для поддержки восстановления, восстановления и модернизации Украины", — заявил Боррель.

Кроме этого, по его словам, в четверг, 20 марта, Европейский совет обсудит, как ускорить присоединение Украины к ЕС.

Помощь в 50 млрд евро Украине от ЕС в 50 млрд евро

Европарламент 22 февраля поддержал решение выделить Украине 50 млрд евро. В Европейском совете заявили, что из 50 миллиардов евро 33 млрд евро составят кредиты, а еще 17 млрд евро — гранты. Сам механизм для Украины будет состоять из трех основных компонентов.

Еще 6 февраля 2024 года Европейский парламент и Совет ЕС достигли предварительного согласия относительно нового механизма поддержки Украины. В их заявлении говорилось, что новый механизм объединит поддержку Украины из бюджета ЕС в единый инструмент, предоставляя стране последовательную, предсказуемую и гибкую помощь на период 2024-2027 годов, адаптированную к беспрецедентным вызовам, возникшим в результате войны.

27 февраля Европарламент проголосовал за предоставление Украине 50 млрд евро помощи. За соответствующее решение проголосовали 536 евродепутатов. Против этого предложения высказались 40 законодателей.

Напомним также, что министр социальной политики Оксана Жолнович рассказывала, что финансовая помощь, которую предоставит Евросоюз, поможет спланировать и своевременно выплачивать социальную помощь украинцам.