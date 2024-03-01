Денежная помощь от Евросоюза: сколько миллиардов получит Украина в 2024 году

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, благодаря финансовой поддержки от Евросоюза Украина сможет поддерживать экономику.

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Финансовая помощь Европейского Союза для Украины в 2024 году, как ожидается, составит 16 миллиардов евро. Речь идет о программе Ukraine Facility, которая рассчитана на четыре года. Об этом заявил 1 марта премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, бюджет самой программы — 50 миллиардов евро.

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"Это поддержка инвестиций, поддержка нашей экономики и нашего движения к членству в Евросоюз. В этом году ожидаем получить 16 миллиарда евро бюджетной помощи от Европейского Союза", — сказал премьер.

Он также отметил, что 1 марта правительство одобрит с Еврокомиссией "Программу поддержки реформ и восстановления". Соглашение предусматривает, что общий бюджет программы увеличится до 374 миллиона евро.

"За счет этих средств предполагается восстановление разрушенных объектов инфраструктуры, поддержка малых фермерских хозяйств и других производителей сельскохозяйственной продукции, модернизация пунктов пропуска, сопредельных с границей ЕС", — сказано в сообщении Шмыгаля.

Глава Кабмина также рассказал о других совместных проектах с международными партнерами.

"Сегодня (1 марта,- ред), утвердим и подадим на ратификацию в Верховную раду соглашение со Словенией о поддержке программы гуманитарного разминирования в Украине. Словения предоставит грант на сумму более 50 миллиона гривен (1,5 миллиона евро), чтобы помочь нам быстрее пройти процесс такого разминирования", — подчеркнул Денис Шмыгаль.

Программа Ukraine Facility для Украины — детали

1 февраля стало известно, что лидеры стран ЕС 1 февраля на специальном саммите в Брюсселе одобрили выделение Украине 50 миллиардов евро в рамках программы Ukraine Facility. Программа рассчитана на 2024–2027 годы.

5 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно договорились, что создадут нового инструмента для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины — Ukraine Facility. Документ должен одобрить Европарламент на пленарной сессии, которая запланирована на 26–29 февраля 2024 года.

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль ранее утверждал, что значительную часть средств, полученных от Европейского Союза, украинское правительство направит в бюджет, чтобы профинансировать бюджетный дефицит.

Министр финансов Украины Сергей Марченко 29 февраля заявил, что потребность Украины во внешнем финансировании составляет три миллиарда долларов ежемесячно. По его словам, с 2022 года финансовая поддержка стран G7 и Евросоюза составила почти 63 миллиарда долларов.

Также напомним, что 31 января в Министерстве финансов сообщили, что Украина уже получила 390 миллионов долларов финансовой поддержки от японского правительства.