Могли бы профинансировать ВСУ: Железняк объяснил, как бюджет потерял 8 млрд гривен

По словам нардепа от фракции "Голос", дефицит в госбюджете, который возникает из-за блокады границы польскими фермерами, Украине не удастся перекрыть международной помощью.

Related video

Польские фермеры пока не отказываются от своих планов блокировать пункты пропуска на границе с Украиной. Тем временем действия поляков наносит финансовый ущерб, особенно украинской армии, потребности которой финансируются за счет налогов и таможенных платежей. Как заявил Youtube-каналу "Украинской правды" первый заместитель главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной Рады Ярослав Железняк, в феврале из-за проблем на границе бюджет Украины недополучил 8 миллиардов гривен.

"Мы сейчас всю армию финансируем за счет налогов и таможенных платежей. Это деньги, которые мы можем использовать на военные нужды. План, который ставился для таможни до начала блокирования границ, был 47,5 миллиарда гривен. К сожалению, прежде всего из-за блокады границ, мы получили за весь февраль 39,5 миллиарда гривен. То есть на 8 миллиардов меньше поступило в украинский бюджет", – сказал он.

На видео с 31:00

По его словам, аналогичная ситуация с недофинансированием бюджета произошла и в декабре 2023 года. При этом в январе 2024-го, когда украинско-польскую границу разблокировали, поступления от таможни резко возросли.

"Сейчас снова мы видим падение. То есть если считать, то где-то 20 миллиардов мы потеряли. Почему это важно? Потому что эти деньги мы не можем перекрыть даже за счет международной помощи, мы не можем перекрыть за счет каких-то других кредитов. Это то, что забрали не просто из государственного бюджета, это то, что забрали непосредственно у армии. К сожалению, нам придется каким-то образом искать баланс в системе", – подчеркнул Ярослав Железняк.

Напомним, 28 февраля премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что Польша может полностью закрыть границу с Украиной. По словам политика, переговоры между Киевом и Варшавой продолжаются.

Важно

Зеленский ожидает срочного ответа Польши относительно предложения по урегулированию ситуации на границе

В свою очередь экономист и экс-сотрудник Института международных финансов Робин Брукс 28 февраля рассказал, что польские компании торгуют с Россией, несмотря на санкции. Так, по его данным, в 2023 году ввоз товаров в Россию увеличился в 2,5 раза.

Также напомним, как писал уже Фокус, польские фермеры планируют 1 марта заблокировать дорогу на границе с Литвой.