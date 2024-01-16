"Можем помочь": в Польше назвали способ закончить блокаду границы Украины, – СМИ

По данным журналистов, Варшава может последовать примеру Румынии и Болгарии, чтобы решить проблему с украинской сельскохозяйственной продукцией.

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Польша рассматривает соглашение о лицензировании торговли сельскохозяйственной продукцией с Украиной, аналогичное тому, которое Киев заключил с Румынией и Болгарией. Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника, знакомого с вопросом.

Сообщается, что таким образом Польша стремится положить конец спору с Киевом и остановить протесты на границе с Украиной.

Как отмечают авторы публикации, между Киевом и Варшавой возникли разногласия по поводу экспорта дешевого украинского зерна через польскую территорию в Евросоюз. В связи с этим польские водители грузовиков и фермеры блокировали несколько пунктов пересечения границы.

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По данным журналистов, некоторые представители Брюсселя и польские официальные лица критиковали предыдущее правительство Польши, обвиняя его в препятствовании усилиям по достижению соглашения с Киевом накануне парламентских выборов.

Чиновник, знакомый с ситуацией внутри страны, сказал на условиях анонимности, что сейчас Варшава думает над введением системы лицензирования импорта-экспорта, по примеру той, о которой Киев договорился с Бухарестом и Софией.

"Это путь к соглашению. Мы можем помочь Украине, не причиняя ущерба польским фермерам и бизнес", — заявил собеседник агентства.

Напомним, 16 января СМИ сообщили, что польские перевозчики, организовавшие блокаду границы с Украиной, достигли соглашения с правительством Польши, в рамках которого приостановят свой протест в среду, 17 января.

Государственная пограничная служба Украины 16 января отметила, что на украинско-польской границе были разблокированы два пункта пропуска — "Краковец — Корчева" и "Рава-Русская — Хребенное".