"Можемо допомогти": у Польщі назвали спосіб закінчити блокаду кордону України, — ЗМІ

За даними журналістів, Варшава може наслідувати приклад Румунії та Болгарії, щоб розв'язувати проблему з українською сільськогосподарською продукцією.

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Польща розглядає угоду про ліцензування торгівлі сільськогосподарською продукцією з Україною, аналогічну до тієї, яку Київ уклав із Румунією та Болгарією. Про це пише Reuters з покликанням на чиновника, знайомого з питанням.

Повідомляється, що так Польща прагне покласти край суперечці з Києвом і зупинити протести на кордоні з Україною.

Як зазначають автори публікації, між Києвом і Варшавою виникли розбіжності щодо експорту дешевого українського зерна через польську територію в Євросоюз. У зв'язку з цим польські водії вантажівок і фермери блокували кілька пунктів перетину кордону.

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За даними журналістів, деякі представники Брюсселя та польські офіційні особи критикували попередній уряд Польщі, звинувачуючи його в перешкоджанні зусиллям із досягнення угоди з Києвом напередодні парламентських виборів.

Чиновник, знайомий із ситуацією всередині країни, сказав на умовах анонімності, що зараз Варшава думає над запровадженням системи ліцензування імпорту-експорту за прикладом тієї, про яку Київ домовився з Бухарестом і Софією.

"Це шлях до угоди. Ми можемо допомогти Україні, не завдаючи шкоди польським фермерам і бізнесу", — заявив співрозмовник агентства.

Нагадаємо, 16 січня ЗМІ повідомили, що польські перевізники, які організували блокаду кордону з Україною, досягли угоди з урядом Польщі, у межах якої призупинять свій протест у середу, 17 січня.

Державна прикордонна служба України 16 січня зазначила, що на українсько-польському кордоні було розблоковано два пункти пропуску — "Краковець — Корчова" та "Рава-Руська — Гребенне".