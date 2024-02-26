Зеленский ожидает срочного ответа Польши относительно предложения по урегулированию ситуации на границе

Как уточнила первый вице-премьер Юлия Свириденко, Украина соглашается на продолжение мониторинга поставок трех товаров — яиц, сахара и курятины, но не планирует расширять этот перечень.

Related video

Украина передала Европейской комиссии предложения по решению проблем на польско-украинской границе. Ответ нужен срочно. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на презентации платформы "Сделано в Украине", передает корреспондент "РБК-Украина".

"Предложения были переданы Еврокомиссии, были озвучены коллегам из Польши. Сейчас надо делать все, чтобы ситуация была решена", — сказал Зеленский.

Кроме того, глава страны поблагодарил аграриев и бизнес за понимание ситуации и достойное поведение на границе.

Как уточнила журналистам первый вице-премьер Юлия Свириденко, Украина соглашается на продолжение мониторинга поставок трех товаров — яиц, сахара и курятины, но не планирует расширять перечень товаров для мониторинга в соответствии с предложением Польши.

"Мы не согласны на расширение списка", — заявила Свириденко.

Также она отметила, что Зеленский приказал срочно решить вопрос на границе, поэтому Украина ожидает скорейшего ответа от Польши.

"Мы ждем ответа от Польши и 28 марта мы ждать не будем", — добавила она.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский, комментируя ситуацию на границе с Польшей, сказал, что Украина предпримет шаги для защиты нашего бизнеса в случае, если договориться с польской стороной относительно экспорта и транзита продукции не удастся.