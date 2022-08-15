Министр финансов Марченко: есть проблема серьезнее, чем инфляция в Украине

По словам министра финансов, печать денег не является проблемой, как и высокая инфляция, поскольку Украина живет в состоянии войны.

Украина сегодня – воюющая страна, и с одной стороны – очевидна потеря экономики и бизнес платит меньше налогов, с другой — идет война и около 30% ВВП идет на поддержку армии, а больше половины бюджета уходит на нужды армии. В то же время, высокий уровень инфляции в Украине не является критическим. Об этом в интервью РБК рассказал министр финансов Сергей Марченко.

"Да, можно сказать, что давайте из-за того, что у нас инфляция, остановим войну. Просто остановим и скажем: давайте мы подождем, пока у нас все наладится и дальше будем снова воевать. Ну, потому что есть риски, что могут быть экономические проблемы. Потому что высокая инфляция – это экономические проблемы, девальвация гривны — это экономические проблемы. Но мы воюющая страна!" — отметил в интервью министр финансов.

Важно

Приказано печатать. Зачем НБУ включил печатный станок и чем это обернется для украинцев

По его словам, за последние годы практически нет примеров воюющих стран, где работает правительство, где полностью функционируют все сферы жизнедеятельности государства: платежная система, банковская система, система сбора налогов, система расчетов, платятся все социальные выплаты.

"Надо определиться, мы хотим выиграть в этой войне – да, могут быть определенные проблемы с экономикой из-за этого, но они уже есть – или мы хотим жить в воображаемом мире, когда у нас все хорошо и единственная проблема, которая нас может интересовать – это инфляция", — говорит министр.

Сергей Марченко подчеркнул, что большая проблема, чем инфляция, сегодня – это война.

"Инфляция достаточно высока, если сравнивать с довоенным состоянием. Если сравнивать с другими странами – Европой, США, где инфляция приближается к десятипроцентным показателям, то наша инфляция в 22,2% не столь критическая. То есть это не инфляция, которая могла быть в воюющей стране. Внешние условия таковы, что мы все равно были бы в высокой инфляции. Разрывы цепочек снабжения, высокие цены на топливо – это все факторы, сформировавшиеся извне. И мы, как и другие страны, вынуждены это нормально воспринимать. Как мы живем? В основном, за счет поступлений от внешней помощи и за счет налогов и внутренних заимствований", — отметил Сергей Марченко.

Важно

Смартфоны, холодильники, спагетти. Почему в Украине подорожают все импортные товары

Говоря о потребностях в финансировании государственных расходов, министр отметил, что оценки министерства остаются неизменными: $5 млрд. ежемесячно, то есть, более 150-160 млрд. грн.

Напомним, по данным Госстата, за год с июля 2021 по июль 2022 года инфляция в Украине составила 22,2%.

Ранее Фокус писал, что в июне 2022 года продолжалось подорожание продуктов питания вследствие сокращения поставок, исчерпания запасов и роста производственных издержек.

Как уже сообщалось, по словам министра финансов Сергея Марченко, до конца года Украина ожидает получить $16-17 млрд. внешнего финансирования.