"Не катастрофа": Гетманцев о курсе 40 грн за доллар и инфляции в 22%

В военных реалиях такой уровень инфляции является умеренным, ведь оккупированные территории приносили 20% ВВП Украины, отмечает нардеп.

В Украине наблюдается достаточно умеренная инфляция и удается удерживать финансовую стойкость, в том числе в банковской и валютной сферах. Об этом заявил глава налогового комитета Верховной Рады и народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в интервью "РБК-Украина".

По его словам, инфляция в 22% и курс 40 грн за доллар не является катастрофичным.

"Это новая реальность, и мы здесь не должны быть шокированы. Если инфляционный процесс будет идти так, как идет, ничего катастрофического в этом нет. Да, это проблема, ситуация тяжелая, но никакой катастрофы в этом нет", — сказал политик.

Гетманцев отметил, что высокая инфляция наблюдается и в других государствах.

"Турция — инфляция 80%, мирная Молдова — более 33%, Эстония — инфляция выше, чем у нас, Латвия и Литва — инфляция такая как у нас, Польша — впервые с 1996 года инфляция более 15%, Чехия — 17,5%", — добавил он.

Нардеп считает, что это связанно с пандемией, мягкой фискальной политикой, раздуванием дефицитов бюджетов зарубежных государств, а также войной с Россией. По его словам, из-за пандемии и войны повышаются цены на продовольствие и энергоносители, которые являются триггером для мировой инфляции.

Комментируя инфляцию в 22,2% в Украине Даниил Гетманцев заявил, что в военных реалиях это умеренный уровень. По его словам, оккупированные территории приносили 20% ВВП Украины.

"У нас люди гибнут каждый день, а Нацбанку удается удержать инфляцию 22,2%. Это действительно умеренный уровень инфляции с учетом войны", — сказал он.

Нардеп также отметил, что удержать инфляцию на этом уровне помогли зафиксированные тарифы на газ, тепло и электроэнергию для населения, сниженные налоги на топливо.

"Но главное, что была удержана относительная финансовая устойчивость в первые месяцы войны, в том числе в банковской, валютной сфере. Мне кажется, что это без преувеличения подвиг регулятора", — считает депутат.

Напомним, 15 августа министр финансов Сергей Марченко заявил, что печать денег не является проблемой, как и высокая инфляция, поскольку Украина живет в состоянии войны. По его словам, уровень повышения цен в стране не является критическим.

За последние полгода больше всего подорожали продукты (28,9%), алкоголь (на 19,9%), транспорт (40,4%). Меньше всего изменились цены на коммунальные услуги, отдых и мобильную связь с интернетом.