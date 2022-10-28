Зарплати українців цього року знизяться на чверть, — НБУ

У звіті фінустанови зазначається, що кількість претендентів суттєво перевищує наявні вакансії. Водночас люди, які працюють, сумніваються в стабільному заробітку. Проте у 2023 році зарплати почнуть зростати.

Related video

За результатами цього року реальні зарплати українців скоротяться на чверть, а саме на 26,9%. Про це йдеться у інфляційному звіті Національного банку України за жовтень.

У НБУ пояснюють, що ринок праці стабілізувався на низькому рівні.

"Безробіття ще довго залишатиметься високим через ефекти війни та значні структурні диспропорції", –– уточнюється у звіті.

Кількість претендентів сьогодні значно перевищує наявні на ринку праці вакансії. Водночас, вже працевлаштовані українці сумніваються у стабільному заробітку.

[ + – ] Реальна зарплата, дані НБУ

Нині в країні можна побачити деяке пожвавлення економічної активності. Однак більшість компаній все ще працює значно нижче за долютневого рівня завантаженості і не відчувають нестачі в робочій силі.

Поступово рівень безробіття в країні знижуватиметься, впевнені в НБУ. Але все одно він залишатиметься вищим за свій природний рівень через довгострокові ефекти війни.

"Відновлення економічної активності стимулюватиме зростання попиту на робочу силу, проте протягом тривалого часу зберігатимуться структурні диспропорції на ринку праці", –– наголошується у звіті.

Через масовий виїзд українців за кордон може виникнути дефіцит робочої сили в окремих сферах діяльності –– у будівництві, наприклад.

Зростання зарплат розпочнеться наступного року

У НБУ також вважають, що наступного року в Україні розпочнеться зростання заробітної плати. Це станеться внаслідок збільшення попиту робочої сили в окремих галузях.

За прогнозами фінустанови, що у 2023 році номінальна заробітна плата в Україні зросте на 32,8%, а реальна — на 4,6%.

Нагадаємо, ВВП України у четвертому кварталі 2022 року впаде на 35,6%, порівнюючи з таким самим періодом минулого року. За підсумками цього року економіка України знизиться на 31,5%, проте вже у 2023 році відновить зростання.

Раніше НБУ заборонив придбання росіянином Андрієм Косоговим суттєвої частки в "Альфа-банку" внаслідок накладених на нього санкцій РНБО. На узгодження пакета документів щодо збільшення частки Косогова у капіталі "Альфи" у Нацбанку було 2 місяці.