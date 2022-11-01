Європа відмовиться вже до кінця року: Росія не може знайти покупців для своєї нафти, — Bloomberg

За останні чотири тижні обсяги закупівель російської нафти з боку Китаю, Туреччини та Індії знизилися.

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Москва не може знайти нових ринків для своєї нафти, які їй необхідно забезпечити до 5 грудня. Цього дня набудуть чинності санкції Європейського Союзу щодо її морського експорту, про що пише видання Bloomberg.

Видання пише, що крім Китаю, Індії та Туреччини більше ніхто не зацікавлений у купівлі російської нафти у значних для її економіки обсягах. Так, морські перевезення з Росії зросли за сім днів до 28 жовтня, але середнє значення за чотири тижні змінилося у протилежному напрямку.

За словами журналістів, близько 740 тисяч барелів на день із цієї загальної кількості постачалося до європейських країн. Через місяць Росія втратить канали збуту ще 650 тисяч барелів на день, які поставляються до Польщі та Німеччини трубопроводом "Дружба". Таким чином, Москві необхідно знайти нові ринки для майже 1,4 млн барелів нафти на день.

Повідомляється, що розміщення цих додаткових обсягів у існуючих покупців вимагатиме від них збільшення закупівель на дві третини та скорочення імпорту з інших країн, і це за умови, що буде знайдено достатньо суден для перевезення.

У матеріалі йдеться, що потоки до Китаю, Індії та Туреччини досягли піку в червні на рівні 2,2 млн барелів на день. За чотири тижні до 28 жовтня ця цифра знизилася приблизно на 380 тисяч барелів на день.

Повідомляється, що загальний експорт російської нафти знизився в середньому за чотири тижні, знижуючись на другий тиждень, але залишаючись трохи вище 3 млн барелів на день. Найбільше падіння було у потоках до Туреччини.

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