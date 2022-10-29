Санкції за дрони: як Захід може вплинути на експорт іранського озброєння в Росію

Для періодичних атак на українську енергетичну інфраструктуру Росія широко використовує іранські дрони Shahed-136. Чи можуть санкції Заходу позбавити українців їхнього терору.

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Довгий час Іран залишався рекордсменом щодо санкцій, поки після вторгнення в Україну його не випередила Росія. Однак численні санкції не приборкали войовничі настрої іранського режиму, який продовжує виробляти й реалізовувати різноманітні озброєння, про що Фокус пише у своєму новому огляді "Заглушити "мопеди". Чи вдасться Заходу зупинити постачання іранського озброєння в РФ". Тобто санкції не завадили Ірану постачати Росії дрони-камікадзе Shahed-136, які ворог активно використовує для атак на українську інфраструктуру.

Постачання Росії іранських дронів не залишилося непоміченими на Заході, не дивлячись на спроби Ірану та РФ приховати правду. У зв'язку з цим для Ірану може виникнути посилення санкцій. Проте експерти, яких опитав Фокус, по-різному оцінюють ефективність санкцій як засобу протидії постачанням іранської зброї. Як зазначає Анатолій Амелін, співзасновник і директор економічних програм Ukrainian Institute for the Future, Іран навчився ефективно обходити санкції через країни третього світу, тому необхідне підключення вторинних санкцій. Вони мають стосуватися як постачальників і партнерів, так і третіх країн, які допомагають обходити санкції Ірану та Росії. Йдеться про сірий імпорт заборонених компонентів, використання платіжних систем та ін.

Водночас проблема, мабуть, має глибший геополітичний підтекст. "Жодні санкції не зупинять постачання РФ іранської зброї. Цей процес можна уповільнити й ускладнити, але не зупинити в середньостроковій перспективі. Адже поки Китай підтримує Іран і Росію, постачання зброї продовжуватиметься", — вважає Агія Загребельська, засновниця Ліги антитрасту. Співрозмовниця Фокусу нагадує, що Іран і раніше постачав озброєння хуситам у Ємені, ХАМАС та іншим іранським проксі (терористичним угрупованням), а далі воно використовувалося для атак на Ізраїль, Саудівську Аравію, Ірак і Ліван. Тепер до цього списку додався режим Путіна, який дискредитував себе.

На думку Загребельської, радикально змінити ситуацію із поширенням іранської зброї може хіба що перемога іранських протестувальників, оскільки народ Ірану, на відміну від керівного режиму, навряд чи підтримує таку військову співпрацю з Росією. Нагадаємо, масові протести охопили Іран із кінця вересня 2022 через смерть 22-річної Махси Аміні внаслідок жорстокого побиття представниками поліції моралі під час арешту за неправильне носіння хіджабу.

Не очікують опитані експерти й блискавичної реакції від колективного Заходу. "Зараз необхідно довести, що постачання Росії іранського озброєння справді мали місце та які порушення водночас допустив Іран. Адже на Заході діє верховенство права, і, навіть маючи справу з тиранами, терористами й диктаторами, там намагаються дотримуватися правового процесу та спиратися на доказову базу", — продовжує політолог Віктор Таран.

Водночас співрозмовник Фокусу запевняє, що у віддаленішій перспективі має спрацювати принцип незворотності. І хоча, на думку Віктора Тарана, попереду ще багато питань, дискусій і обговорень, усе закінчиться неминучим покаранням причетних — як мінімум, велика [ядерна] угода, на яку розраховує Іран, буде поставлена на паузу.

Однак поки що Україні навряд чи варто розраховувати на те, що міжнародні санкції обіцяють швидкиф порятунок від нальотів "мопедів" — так за характерний гучний звук мотора незламні іронічні українці охрестили іранські дрони. Тобто вирішення питання лежить у військовій площині, тоді як санкції поступово підкошуватимуть агресора та його партнерів.

Докладніше про реакцію світової спільноти на постачання іранських дронів Росії та методи обходу санкцій, які виробив Іран, огляді " Заглушити "мопеди". Чи вдасться Заходу зупинити постачання іранського озброєння ч РФ".

Раніше Фокус розповідав про сім військових конфліктів сучасності, у деяких із яких можна простежити іранський слід.