Санкции за дроны: как Запад может повлиять на экспорт иранского вооружения в Россию

Для периодических атак на украинскую энергетическую инфраструктуру Россия широко использует иранские дроны Shahed-136. Могут ли санкции Запада избавить украинцев от их террора.

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Долгое время Иран оставался рекордсменом по санкциям, пока после вторжения в Украину его не опередила Россия. Однако многочисленные санкции не обуздали воинственные настроения иранского режима, который продолжает производить и реализовывать разнообразные вооружения, о чем Фокуса пишет в своем новом обзоре "Заглушить "мопеды". Удастся ли Западу остановить поставки иранского вооружения в РФ". То есть, санкции не помешали Ирану поставить России дроны-камикадзе Shahed-136, которые враг активно использует для атак на украинскую инфраструктуру.

Поставки России иранских дронов не остались незамеченными на Западе не смотря на попытки Ирана и РФ утаить правду. В связи с эти для Ирана может последовать ужесточение санкций. Однако, эксперты, которых опросил Фокус, по-разному оценивают эффективность санкций, как средства противодействия поставкам иранского оружия. Как отмечает Анатолий Амелин, соучредитель и директор экономических программ Ukrainian Institute for the Future, Иран научился эффективно обходить санкции через страны третьего мира, поэтому необходимо подключение вторичных санкций. Они должны касаться как поставщиков и партнеров, так и третьих стран, которые помогают обходить санкции Ирану и России. Речь может идти о сером импорте запрещенных компонентов, использовании платежных систем и др.

В то же время, проблема, по всей видимости, имеет более глубокий геополитический подтекст. "Никакие санкции не остановят поставки РФ иранского оружия. Этот процесс можно замедлить и усложнить, но не остановить в среднесрочной перспективе. Ведь пока Китай поддерживает Иран и Россию, поставки оружия будут продолжаться", — считает Агия Загребельская, основательница Лиги антитраста. Собеседница Фокуса напоминает, что Иран и ранее поставлял вооружение хуситам в Йемене, ХАМАС и другим иранским прокси (террористическим группировкам), а в дальнейшем оно использовалось для атак на Израиль, Саудовскую Аравию, Ирак и Ливан. Теперь к этому списку добавился и дискредитировавший себя режим Путина.

По мнению Загребельской, радикально изменить ситуацию с распространением иранского оружия может разве что победа иранских протестующих, поскольку народ Ирана, в отличие от правящего режима, вряд ли поддерживает подобное военное сотрудничество с Россией. Напомним, массовые протесты охватили Иран с конца сентября 2022 года из-за смерти 22-летней Махсы Амини в результате жестокого избиения представителями полиции морали во время ареста за неправильное ношение хиджаба.

Не ожидают опрошенные эксперты и молниеносной реакции от коллективного Запада. "Сейчас необходимо доказать, что поставки России иранского вооружения действительно имели место и какие нарушения при этом допустил Иран. Ведь на Западе действует верховенство права и даже имея дело с тиранами, террористами и диктаторами там пытаются соблюдать правовой процесс и опираться на доказательную базу", — продолжает политолог Виктор Таран.

Вместе с тем, собеседник Фокуса уверяет, что в более отдаленной перспективе должен сработать принцип необратимости. И хотя, по мнению Виктора Тарана, впереди еще много вопросов, дискуссий и обсуждений, все закончится неминуемым наказанием причастных — как минимум, большое [ядерное] соглашение, на которое рассчитывает Иран, будет поставлено на паузу.

Однако, пока Украине вряд ли стоит рассчитывать на то, что международные санкции обещают быстрое избавление от налетов "мопедов" — так за характерный громкий звук мотора несгибаемые ироничные украинцы окрестили иранские дроны. То есть, решение вопроса лежит в военной плоскости, тогда как санкции будут постепенно подкашивать агрессора и его партнеров.

Подробнее о реакции мирового сообщества на поставку иранских дронов России и методах обхода санкций, которые выработал Иран, обзоре "Заглушить "мопеды". Удастся ли Западу остановить поставки иранского вооружения в РФ".

Ранее Фокус рассказывал о семи военных конфликтах современности, в некоторых из которых можно проследить иранский след.