На газовій голці: постачання палива з Росії наблизилися до рекорду

Експорт зрідженого газу з Росії зріс на 1,1% у річному вимірі у жовтні до 2,9 млн тонн.

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Незважаючи на зміни в європейській енергетиці та зусилля позбутися енергетичної залежності від Москви, постачання російського зрідженого газу в жовтні 2022 року майже наблизилося до рекордних показників березня. Про це пише видання Bloomberg на основі даних відстеження судів.

Повідомляється, що експорт зрідженого газу з Росії зріс на 1,1% у річному вимірі у жовтні до 2,9 млн тонн. Для порівняння, найвищий рівень експорту палива зафіксовано у березні на рівні 3 млн тонн. Це свідчить про проблеми на заваді країн зменшити свою залежність від РФ напередодні зими.

[ + – ] Постачання російського зрідженого газу до Європи різко збільшилося Фото: Bloomberg

Зазначається, що великі обсяги газу ще перебувають у стані транзиту на кораблях, а найбільшими країнами-імпортерами російського газу є:

Франція;

Китай;

Японія.

Водночас прямі обмеження проти експорту російського зрідженого газу ще не запроваджені, тож попит на блакитне паливо залишається високим на тлі підготовки до зими. Хоча низка країн уже схиляється до того, щоб зупинити додаткові закупівлі або взагалі припинити постачання газу з Росії. Наприклад, Великобританія не імпортувала СПГ із країни-агресора з лютого, коли Росія розпочала велике вторгнення в Україну, а з січня 2023 року заборонить його імпорт офіційно.

Натомість покупці у Китаї збільшили закупівлі російського СПГ, щоб купити паливо зі знижкою.

Раніше повідомлялося, що Росія не може знайти покупців для своєї нафти. За останні чотири тижні обсяги закупівель російської нафти з боку Китаю, Туреччини та Індії знизилися.

Як повідомлялося, в Україні введено екстрені відключення споживачів від постачання електроенергії. Ремонти пошкоджених внаслідок атак РФ енергооб'єктів продовжуються, а оператор "Укренерго" відключає споживачів там, де високе навантаження на мережі.