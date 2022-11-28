Плани змінилися: "Газпром" повідомив, що буде з транзитом газу через Україну

Російська компанія обіцяла з 28 листопада знизити транзит на ГІС "Суджа", який становив близько 42,9 млн. кубометрів газу на добу.

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Російський монополіст "Газпром" вирішив не скорочувати транзит газу через Україну до Молдови. Причина — Росія нібито отримала проплату за газ, що осів в Україні. Про це повідомляється в Telegram-каналі компанії.

Нагадаємо, минулого тижня у "Газпромі" заявили, що Україна краде газ, який РФ транспортує через нашу країну до Молдови. Російська компанія обіцяла з 28 листопада знизити транзит на ГВС "Суджа", який становив близько 42,9 млн. кубометрів газу на добу.

Але, здається, всі проблеми вже вирішені:

"Компанія "Молдовагаз" усунула порушення щодо оплати поточних поставок російського газу в листопаді. Кошти за осілий на території України газ, призначений для споживачів Молдови, отримані. У зв'язку з цим прийнято рішення не знижувати подачу газу на ГВС", — заявили в "Газпромі".

Російський газ поза закупками Євросоюзу

24 листопада міністри енергетики країн Європейського союзу погодилися виключити російський газ із контрактів на спільні закупівлі. Чиновники вважають, що європейські країни закуповуватимуть газ на міжнародному ринку і відмовляться від постачання блакитного палива з Росії.

"Країни-члени особливо наголосили, що російський газ буде виключено із спільних закупівель", — зазначили чиновники.

Нові заходи, як зазначили у Єврокомісії, підвищать солідарність країн за надзвичайної ситуації та дефіциту газу, а також обмежать волатильність цін на енергоресурси.

Зазначимо, що за даними Bloomberg, постачання російського зрідженого газу в жовтні цього року наблизилися до рекордного обсягу. Експорт сировини зріс на 1,1% у річному вимірі — до 2,9 млн. тонн.

Фокус раніше повідомляв, що з 1 грудня Туреччина перед тим, як пропускати танкери з нафтою в протоки Босфор і Дарданелли, вимагатиме у судів страховку. Це може ще більше обмежити постачання російського "чорного золота".