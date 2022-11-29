"Домовленості немає": Євросоюз знову не погодив граничну вартість російської нафти, — ЗМІ

ЗМІ повідомляють, що чим вищий граничний рівень, тим легше Росії та її клієнтам найматиме танкери зі стандартним галузевим страхуванням.

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У Європейському Союзі не змогли домовитися про обмеження цін на російську нафту. Останнє число — 62 долари за барель, проте переговори продовжаться на тижні. Про це написав журналіст "Радіо Свобода" Рікардж Джозвяк у Twitter.

"Домовленостей щодо граничної ціни на російську нафту серед послів ЄС сьогодні немає", — написав він у своєму повідомленні.

Раніше видання Bloomberg повідомляло, що флагманська нафта Росії впала нижче за запропоновану цінову межу ЄС. Повідомляється, що ключовий для країни-агресора сорт нафти Urals впав до 51,96 долара за барель у балтійському порту Приморськ. На таку ж кількість і на такий же рівень він упав із Новоросійська у Чорному морі.

Також у матеріалі сказано, що ЄС обговорював обмеження продажу російської нафти в діапазоні від 65 до 70 доларів за барель. Але проблема полягає в тому, що деякі країни ЄС, включно з Польщею, наполягають на нижчому рівні капіталізації, ніж 65-70 доларів, щоб покарати Кремль за його війну в Україні. А ось Греція хоче встановити граничну планку вище.

Видання пише, що чим вищий граничний рівень, тим легше Росії та її клієнтам найматиме танкери зі стандартним галузевим страхуванням.

Раніше Фокус писав, що "Газпром" повідомив, що буде з транзитом газу через Україну. Російська компанія обіцяла з 28 листопада знизити транзит на ГІС "Суджа", який становив близько 42,9 млн кубометрів газу на добу.

Ще нагадаємо, що Україна отримає від Франції кредит на 100 млн євро. Глава Мінфіну Марченко заявив, що Україні потрібні 3 млрд доларів щомісяця від міжнародних партнерів, щоб покрити дефіцит бюджету.