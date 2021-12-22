У найближчі п'ять років зростання видобутку газу в Україні не варто очікувати, — експерти

Потенціал газової галузі та потрібна сума інвестицій не дозволяють розраховувати на досягнення незалежності від імпорту "блакитного палива".

"Скорочення видобутку газу є закономірним процесом, який навряд чи вдасться зупинити в наступні 10-15 років", — зазначив у коментарі Фокусу Юрій Корольчук, співзасновник Фонду енергетичних стратегій. У 2021 році, порівняно з 2020 роком, Корольчук прогнозує падіння видобутку газу в Україні на 0,7 млрд кубометрів до 19,5 млрд кубометрів.

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Насамперед, просідають показники державного підприємства "Укргазвидобування" (УГВ), яке входить до НАК "Нафтогаз України" та видобуває близько 70% газу в країні. У 2020 році обсяг видобутку компанії становив 14,2 млрд кубометрів. За 10 місяців 2021 року УГВ видобуло 11,366 млрд кубометрів, що на 4,5% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року. На думку Юрія Корольчука, до 2025 року показники УГВ просядуть до 12 млрд кубометрів.

Приватні українські газовидобувні компанії, навпаки, показують хорошу динаміку. Вони видобувають 5 млрд кубометрів і, за прогнозами експертів, у 2022 році можуть збільшити свої показники ще на 10%. Однак, попри цей фактор, сумарний показник галузі продовжить зменшуватись.

Про причини негативної динаміки газодобувної галузі в Україні читайте у статті Фокуса.