В ближайшие пять лет роста добычи газа в Украине ожидать не стоит, — эксперты

Потенциал газовой отрасли и требующаяся сумма инвестиций не позволяют рассчитывать на достижение независимости от импорта "голубого топлива".

"Сокращение добычи газа — закономерный процесс, который вряд ли удастся остановить в следующие 10-15 лет", — отметил в комментарии Фокусу Юрий Корольчук, сооснователь Фонда энергетических стратегий. В 2021 году, по сравнению с 2020 годом, Корольчук прогнозирует падение добычи газа в Украине на 0,7 млрд кубометров до 19,5 млрд кубометров.

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В первую очередь, проседают показатели государственного предприятия "Укргазвидобування" (УГВ), которое входит в НАК "Нафтогаз Украины" и добывает около 70% газа в стране. В 2020 году объем добычи компании составил 14,2 млрд кубометров. За 10 месяцев 2021 УГВ добыла 11,366 млрд кубометров, что на 4,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По мнению Юрия Корольчука, к 2025 году показатели УГВ просядут до 12 млрд кубометров.

Частные украинские газодобывающие компании, напротив, показывают хорошую динамику. Они добывают 5 млрд кубометров и по прогнозам экспертов в 2022 году могут увеличить свои показатели еще на 10%. Однако, несмотря на этот фактор, суммарный показатель отрасли продолжит снижение.

О причинах негативной динамики газодобывающей отрасли в Украине читайте в статье Фокуса.