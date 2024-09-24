$1300 з людини: комбат на Закарпатті брав з військових хабарі за службу в тилу, — ДБР

Спільник офіцера отримав 300 тисяч гривень на рахунки та 30 тисяч доларів США готівкою зі своїх підлеглих, аби вони залишалися для проходження служби в тилу.

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Державне бюро розслідувань (ДБР) разом з СБУ викрили командира батальйону однієї з військових частин, який брав гроші з підлеглих військовослужбовців за можливість служити на Закарпатті. Про це йдеться у пресрелізі правоохоронного відомства.

За даними слідства, частину особового складу підрозділу мали перевести в зону бойових дій, а решта мала залишатися на заході країни. Для цього підозрюваний запропонував своїм підлеглим "заплатити" за можливість надалі перебувати в тилу, а також залучив довірену особу з-поміж військовослужбовців, який отримував кошти від солдатів.

ДБР зазначає, що задокументували факт передачі $1300 від одного з солдатів за включення його у список "тиловиків", а за місце в роті охорони "платили" інші військовослужбовці. Слідство також встановило, що спільник командира батальйону отримав 300 тисяч гривень на власні рахунки, а також майже $30 тисяч доларів готівкою.

Правоохоронці повідомили, що командира підрозділу разом з його спільником було затримано 20 вересня. Обом фігурантам справи повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27 та ч. 3 ст. 368 КК України (отримання неправомірної вигоди), що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна.

Наразі обидва підозрюваних перебувають під вартою, а слідство встановлює інші факти неправомірної діяльності та усіх причетних осіб до цієї схеми.

Нагадаємо, Фокус повідомляв, що 24 квітня ДБР затримала мобілізованого громадянина за спробу дати хабар у розмірі $3000 для проходження служби в тилу.

6 серпня правоохоронці затримали працівника ТЦК та СП у Тернопільській області за вимагання хабаря в $5000 з військовозобов’язаного, аби той не отримував повістку.