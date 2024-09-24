$1 300 с человека: комбат на Закарпатье брал с военных взятки за службу в тылу, — ГБР

Сообщник офицера получил 300 тысяч гривен на счета и 30 тысяч долларов США наличными со своих подчиненных, чтобы они оставались для прохождения службы в тылу.

Related video

Государственное бюро расследований (ГБР) вместе с СБУ разоблачили командира батальона одной из воинских частей, который брал деньги с подчиненных военнослужащих за возможность служить на Закарпатье. Об этом говорится в пресс-релизе правоохранительного ведомства.

По данным следствия, часть личного состава подразделения должны были перевести в зону боевых действий, а остальные должны были оставаться на западе страны. Для этого подозреваемый предложил своим подчиненным "заплатить" за возможность в дальнейшем находиться в тылу, а также привлек доверенное лицо из числа военнослужащих, который получал средства от солдат.

ГБР отмечает, что задокументировали факт передачи $1 300 от одного из солдат за включение его в список "тыловиков", а за место в роте охраны "платили" другие военнослужащие. Следствие также установило, что сообщник командира батальона получил 300 тысяч гривен на собственные счета, а также почти 30 тысяч долларов наличными.

Правоохранители сообщили, что командир подразделения вместе с его сообщником был задержан 20 сентября. Обоим фигурантам дела сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с конфискацией имущества.

Сейчас оба подозреваемых находятся под стражей, а следствие устанавливает другие факты неправомерной деятельности и всех причастных лиц к этой схеме.

Напомним, Фокус сообщал, что 24 апреля ГБР задержала мобилизованного гражданина за попытку дать взятку в размере $3 000 для прохождения службы в тылу.

6 августа правоохранители задержали работника ТЦК и СП в Тернопольской области за вымогательство $5 000 с военнообязанного, чтобы тот не получал повестку.