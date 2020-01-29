На крупнейших месторождениях Украины заканчивается газ, – Укргаздобыча
2020-01-29 15:28:23
Месторождения газа истощены более чем на 80%
Пять крупнейших газовых месторождений госпредприятия "Укргаздобыча" истощены более чем на 80%.
Об этом сообщает "Укргаздобыча" в Facebook.
Уровень истощенности топ-5 крупнейших месторождений компании:
- Шебелинское – 89%;
- Западно-Крестищенское – 90%;
- Яблуновское – 79%;
- Ефремовское – 82%;
- Мелеховское – 82%.
"Поэтому мы много инвестируем в поиск новых ресурсов, которые позволят компенсировать добычу и естественное падение. В частности, проводим доразведку имеющихся площадей и начинаем осваивать "гринфилды" – новые участки", – сказано в сообщении.
В компании рассказали, что за прошлый год "Укргаздобыча" открыла три новых месторождения с ресурсной базой 2,15 млрд кубометров голубого топлива, нарастила 15 млрд кубометров газа запаса и подготовила к бурению объекты с ресурсной базой 17,7 млрд кубометров газа.
"Укргаздобыча" – крупнейшая газодобывающая компания Украины, доля которой в общем объеме добычи углеводородов в стране составляет 70%.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2013 году "Укргаздобыча" взяла кредит в размере 150 млн грн у "Дельта Банка" до конца 2014 года. Предприятие выплачивало проценты, но не погасило тело кредита до 1 января 2015-го.
- Все же, компания погасила кредит в конце лета 2017 года, когда банк уже оказался в управлении Фонда гарантирования вкладов физлиц. Однако "Дельта банк" подал против предприятия иск, в котором требовал вернуть по этому кредиту уже 215 млн грн.
- Этот вновь возникший долг впоследствии был передан "Фингрупп Фактор" с дисконтом в почти 70%.
- Счета "Укргаздобычи" уже не раз арестовывали. Последний раз это сделала Государственная исполнительная служба 20 августа 2018 года.