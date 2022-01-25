Без прогресу: Україна погіршила показники в індексі сприйняття корупції

Головна причина — багато важливих антикорупційних завдань стоять на паузі чи регресують. Серед сусідів у рейтингу нижче лише Росія.

Україна опустилася на 5 позицій і тепер займає 122 місце зі 180 в Індексі сприйняття корупції. За рік Україна втратила 1 пункт і тепер має 32 бали зі 100 можливих. У загальному рейтингу Індексу сприйняття корупції Україна перебуває поряд із африканськими країнами: Замбією, Непалом, Єгиптом, Есватіні та Філіппінами. Цей показник свідчить, що в Україні "застій" у боротьбі з корупцією протягом останніх років. Про це повідомляє Transparency International Ukraine

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Серед сусідів нижче в рейтингу лише Росія, вона теж втратила один пункт і посіла 136 місце в списку з 29 балами. Найвищий рейтинг отримала Польща, яка має 56 балів, Словаччина — 52, Румунія — 45, Угорщина — 43, Білорусь — 41, Молдова — 36.

[ + – ] Україна та її сусіди в Індексі сприйняття корупції Фото: Transparency International Ukraine

У Transparency International Ukraine пояснюють, що втрата одного пункту — зниження в межах похибки. Проте аналітики уточнюють, що якщо зважати на 10-річну перспективу, то в Україні відбувається застій у боротьбі з корупцією протягом останніх 3 років.

Головною причиною просідання України в рейтингу пояснюють те, що в країні багато антикорупційних завдань на паузі або навіть регресують.

Що вплинуло на погіршення показників України минулого року:

Рішення Конституційного суду звільнити від відповідальності за недостовірне декларування чиновників і суддів. Через це довелося закрити понад 100 кримінальних проваджень.

Тиск на антикорупційну систему.

Зміна до антимонопольного законодавства. Воно могло завадити бізнесу оскаржити публічні закупівлі.

Затримка із імплементацією судової реформи.

Відстрочка прийняття антикорупційної стратегії.

Втручання в роботу Вищого антикорупційного суду (ВАКС).

Проте з 2012 року Україна покращила свої показники. Країна увійшла до 25 країн, у яких у 10-річній динаміці зафіксовано значне зростання з 26 у 2012 році до 32 балів у 2022 році.

Із позитивного минулого року назвали:

Відновлення повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

Десятки вироків у ВАКС.

Початок роботи цивільної конфіскації.

[ + – ] Динаміка показників Індексу сприйняття корупції в Україні

Лідерами рейтингу є Данія, Нова Зеландія та Фінляндія, у них 88 балів. Найгіршими виявилися Сомалі, Сирія – по 13 балів і Південний Судан – 11 балів.

Індекс сприйняття корупції є показником, який розраховується з 1995 року міжнародною організацією Transparency International. Індекс розраховується за допомогою 13 досліджень міжнародних установ і дослідницьких центрів. Це дозволяє порівняти дані різних країн за допомогою єдиного підходу. Мінімальна оцінка 0 балів свідчить про найвищий рівень корупції, а максимальна оцінка 100 балів означає, що в країні немає корупції як такої. Методологія отримала гриф затвердження Єврокомісією за надійний статистичний підхід.

Нагадаємо, СБУ спіймала головного спеціаліста "Укргазвидобування" на великому хабарі. За версією слідства, чиновник вимагав понад пів мільйона гривень в обмін на "вирішення питання".

Раніше екснардепа від "БПП" спіймали на хабарі. Колишній народний депутат Андрій Немировський вимагав хабар у розмірі 17 тисяч доларів. Його затримали під час отримання другої частини хабара.