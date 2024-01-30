В Индексе коррупции-2023 Украина поднялась на 10 позиций, а Венгрия получила самый низкий балл в ЕС (инфографика)

Антирекорд установила Россия, которая падает в рейтинге уже четвертый год подряд. Агрессорка оказалась на 141 месте рядом с Угандой и Гвинеей.

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Украина в течение 2023 года добавила 3 балла и поднялась на 104 место, а Венгрия получила самый низкий балл среди стран Европейского Союза. Transparency International 30 января опубликовала ежегодный Индекс восприятия коррупции (CRI).

Украина поднялась в рейтинге на 10 пунктов. Существенно улучшила показатели, поднявшись на 12-ю строчку, Эстония. Специалисты отметили, что страны делают ставку на цифровые инструменты борьбы с коррупцией и государственного управления. Этому способствует и перспектива процесса переговоров по вступлению Украины в Евросоюз, один из акцентов которого — борьба с коррупцией.

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Борьба с коррупцией во время войны: как НАПК и НАБУ справились со своей работой в 2023 году

В лидерах рейтинга традиционно находятся Дания, Финляндия и Новая Зеландия.

Антирекорд установила Россия. Показатель страны стремительно падает уже четвертый год подряд. Агрессорка оказалась на 141 месте рядом с Угандой и Гвинеей.

Отход от демократии и ослабление судебной системы, как говорится в сообщении, показали Турция (минус 14 пунктов и 115 позиция) и Сербия (-13, 180). Эти факторы сводят на нет борьбу с коррупцией, поскольку полиция, суды и прокуратура не в состоянии привлечь виновных к ответственности.

Худшая ситуация с коррупцией в Южном Судане, Венесуэле, Сирии и Сомали.

Фото: Transparency International Ukraine

Индекс восприятия коррупции-2022 и результат Украины

Украина в 2022 году поднялась на одну строчку в мировом рейтинге Индекс восприятия коррупции (CRI). Наша страна заняла 116 место из 180 стран и получила 33 балла. Специалисты заявили, что это самый высокий показатель для государства с момента запуска обновленной методологии (CRI). За последние десять лет рейтинг вырос на 8 баллов. Это достижение назвали устойчивым процессом, который продолжается даже в самый сложный период существования государства.

Напомним, 15 января журналист, который рассказал о коррупции в Минобороны Украины, сообщил о запугивании и давлении. Как отметил Юрий Николов, накануне некие лица устроили скандал его соседям и матери, которая лечилась от онкологии. Автор расследований вспомнил, что один из его сыновей находится в Авдеевке, а внук — вблизи Купянска.