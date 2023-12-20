Борьба с коррупцией во время войны: как НАПК и НАБУ справились со своей работой в 2023 году

Эксперты дали оценку усилиям директора НАБУ Семена Кривоноса и председателя НАПК Александра Новикова по искоренению коррупции в Украине.

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Фокус составил рейтинг украинских министров и топ-менеджеров, в который также вошли главы антикоррупционных ведомств. Речь идет о директоре Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Семене Кривоносе и председателе Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) Александре Новикове.

Для рейтинга Фокуса профильные эксперты оценили работу антикоррупционеров по 10-бальной шкале. Сумму балов разделили на количество экспертов, получив таким образом среднюю оценку деятельности каждого чиновника.

Семен Кривонос — 6 баллов

Работу директора Национального антикоррупционного бюро Семена Кривоноса эксперты в среднем оценили на 6 баллов. Он возглавил НАБУ только в марте 2023 года.

"Было много опасений, но, по сути, они не оправдались. Орган работает хорошо, глобальные негативные изменения не замечены", — сказал Фокусу основатель StateWatch Александр Леменов.

Семен Кривонос

Нардеп Ярослав Юрчишин отметил, что при Кривоносе темпы работы антикоррупционного ведомства остаются на высоком уровне, а количество дел увеличивается. К неудачам НАБУ в 2023 году политик отнес уход группы детективов, расследовавших дела по заместителю главы офиса президента Олегу Татарову.

В свою очередь, исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк считает, что Кривонос демонстрирует более низкий уровень автономии, чем его предшественник.

Оценивали:

Александр Леменов, основатель StateWatch.

Ярослав Юрчишин, народный депутат.

Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра противодействия коррупции.

Андрей Боровик, исполнительный директор Transparency International Ukraine.

Александр Новиков — 6,5 баллов

Средняя оценка председателя Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Александра Новикова составила 6,5 баллов. Эксперты отметили, в этом году правительство утвердило антикоррупционную программу на 2023-2025 годы, которая разрабатывалась НАПК под руководством Новикова.

"Это не программный текст, а конкретный документ с планами и сроками его выполнения. Если мы его выполним, то станем наименее коррумпированной страной и материком, та даже и в мире", — отметила исполнительный директор антикоррупционного центра ИЗИ Мартина Богуславец.

Александр Новиков

По мнению руководителя юридического отдела Центра противодействий коррупции Елены Щербан, Новикову удалось собрать лучший состав агентства и наладить его работу. В то же время она указала на то, что в ведомстве до сих пор не произошло системных изменений в вопросе верификации деклараций и процедур их проверки.

"К сожалению, очень смешанные приоритеты — с одной стороны НАПК занимается санкционной политикой, с другой стороны активизации по электронному декларированию не было замечено, если это не запрос общества или международных партнеров", — отметил в комментарии Фокусу Ярослав Юрчишин.

Оценивали:

Александр Леменов, основатель StateWatch.

Ярослав Юрчишин, народный депутат.

Елена Щербан, руководитель юридического отдела Центра противодействий коррупции.

Мартына Богуславец, исполнительный директор антикоррупционного центра ИЗИ.

Полный рейтинг Фокуса "Правительство военного времени. Как справился Кабинет министров со своей работой в 2023 году" читайте по ссылке.