Національний банк України суттєво збільшив продаж іноземної валюти наприкінці грудня 2024 року. Що відбувається і чому шаленими темпами зростає попит на долари?

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За тиждень 23-27 грудня Нацбанк продав 1,625 млрд доларів, про що свідчать дані статистики на сайті НБУ. Фактично регулятор збільшив продаж валюти на 14,7%. А всього з початку 2024 року обсяг валюти, яку продав НБУ, сягнув 34,57 млрд. дол. Тим часом, офіційний курс на 30 грудня — 41,94 грн за долар. А в обмінних пунктах середній курс продажу долара в Україні вже зріс до 42,4 грн за долар.

"Зараз на ринок сильно впливає сезонний фактор бюджетних виплат і сильного попиту через це на валюту. Також вірогідні активні контрактування військових угод через можливі політичні невизначеності з боку американських партнерів, що теж може додавати трохи тиску на гривню", — пояснив у коментарі Фокусу дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку Антон Курінний.

На його думку, регулятор стримує будь-які агресивні, панічні, волатильні рухи у бік національної валюти і продає більше звичайних обсягів, аби дати зрозуміти, що ситуація контрольована. "Звісно, у тому числі завдяки кредитам та грантам від партнерів, що дає змогу підтримувати національну валюту та забезпечувати надлишок попиту на ринку", — додав експерт.

Наприкінці грудня спостерігається шалений попит на долари як на міжбанку, так і на готівковому валютному ринку Фото: УНИАН

Як повідомила Анна Золотько, директор департаменту казначейських операцій Unex Bank, наприкінці грудня фіксується значне зростання попиту на іноземну валюту з боку усіх економічних агентів. "Це доволі типова ситуація у грудні, оскільки у цей час суттєво зростають бюджетні видатки, у більш стислий термін та сконцентровано здійснюються соціальні та виплати зарплат українцям, імпортери намагаються встигнути закрити контракти. Додаткової "напруженості" на ринку додає той факт, що щонайменше 2 дні, 25 та 26 грудня, не ходять платежі в євро, а 26 грудня "не працює" долар. Та й загалом, у західному світі це період різдвяних канікул. Це змушує український бізнес, пов’язаний із зовнішньоекономічною діяльністю, прискорювати всі процеси", — розповіла Фокусу експертка. За її словами, посилення попиту та зростання котирувань на міжбанку призвели до подорожчання валюти у готівковому сегменті. "Останні два тижні також фіксується зростання обсягів купівлі валюти, особливо готівкової, населенням. Тут додатковим чинником впливу залишаються підсилені девальваційні очікування", — каже Золотько.

Говорячи про майбутній рух курсових коливань, експерти в січні-лютому 2025 року і надалі протягом наступного року очікують подальшої девальвації гривні.

У 2025 році курсові коливання будуть іти в бік девальвації гривні, кажуть експерти Фото: УНІАН

"Ситуація з курсом незмінна, поки в країні триває війна, тож ми чекаємо контрольовану девальвацію до 10% на рік.Тому закладений у бюджет курс може бути виправданий та досягне рівнів, що озвучує Мінфін. У 2025 році чекаємо як сезонні фактори впливу на курс, так і надлишковий попит під військові закупівлі, енергетику і все що потрібно для існування країни у військовий час, що буде тиснути на національну валюту", — каже Антон Курінний.

На думку Анни Золотько, на початку року посилений тиск на гривню можна очікувати з боку населення. У той же час в цей період послаблюється бізнес-активність, відтак й попит на валюту дещо зменшується. "Думаю, що певний вплив на курсові тренди може мати й інавгурація Трампа та певні кроки у реалізації ним раніше анонсованого встановлення миру в Україні. Загалом Національний банк обмежуватиме девальвацію гривні. На фоні пришвидшеної інфляції це є важливим чинником відновлення цінової стабільності. Тому, на мій погляд, протягом січня гривня залишатиметься відносно стабільною", — прогнозує Анна Золотько.

Раніше Фокус писав, що падіння курсу гривні триватиме в 2025 році. А в законі про держбюджет на наступний рік Мінекономіки заклало середньорічний курс 45 грн за долар.