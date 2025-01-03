В новом 2025 году на колебания курса гривны будут влиять такие факторы, как продолжение боевых действий, энергетический террор РФ и ритмичность поступления международной помощи. Сколько и почему за этот год потеряет гривна, объясняют аналитики, опрошенные Фокусом.

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В 2025 году на валютном рынке Украины будут продолжаться курсовые колебания, которые НБУ определил, как политику управляемой гибкости. А средневзвешенный годовой курс гривны может достичь уровня 45 гривен за доллар. Об этом пишет Фокус в статье "Год новых вызовов: курс доллара, инфляция, ВВП и деньги для Украины в 2025 году".

"Мы ожидаем, что на конец следующего года курс доллара США составит 45,5 грн, а вот среднегодовой курс составит 43,3 грн в 2025 году", — отметил в комментарии Фокусу Сергей Колодий, главный эксперт по макроэкономическому анализу Райффайзен Банка.

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Дилер департамента глобальных рынков ОТП БАНК Антон Куринной отметил: в 2025 году ждем как сезонные факторы влияния на курс, так и избыточный спрос под военные закупки, энергетику и все что нужно для существования страны в военное время, что будет давить на национальную валюту.

"Ситуация с курсом неизменна, пока в стране продолжается война, поэтому мы ждем контролируемую девальвацию до 10% в год. Поэтому заложенный в бюджет курс может быть оправдан и достигнет уровней, которые озвучивает Минфин. Поведение национальной валюты будет зависеть от гибкой управляемости курса от регулятора и, конечно, от поддержки международных партнеров и увеличения/уменьшения золотовалютных резервов. Но мы считаем, что регулятор будет сдерживать любые панические настроения на рынках и управлять ситуацией", — говорит Антон Куринной.

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О том, что курс движется к 45 гривен за доллар, рассказал также финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. "Ожидаю, что мы идем в зону 45 гривен за доллар, и это этот курс нам нужен, в частности, для выполнения всех бюджетных поступлений. То есть это нормальное курсовое движение, мы понимаем, что Нацбанк будет оставлять политику управляемой гибкости, будет пытаться удерживать девальвационные тенденции", — отметил в разговоре с Фокусом аналитик.

Нацбанк будет оставлять политику управляемой гибкости и пытаться сдерживать девальвационные тенденции

Между тем, по базовому сценарию ICU темпы девальвации гривны в следующем году не превысят 10%.

Как рассказал Фокусу начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, в течение 2025 года ситуация на валютном рынке будет разворачиваться "в стиле" 2024: будут периоды относительного курсового затишья и периоды активных изменений. В то же время главным ориентиром, как и в этом году, будет курс, заложенный в государственный бюджет на 2025 год, то есть средневзвешенный курс может составить 45 грн за доллар. "Есть ряд объективных экономических факторов, с учетом которых делались такие прогнозы. При этом изменения на валютном рынке будут достаточно "плавными", медленными — без чрезмерных скачков. Мы склонны считать, что в январе максимально девальвация гривны составит 0,5-1%. Однако больше всего вариантов, что официальный курс будет находиться в коридоре 42-42,3 грн/доллар", — говорит Тарас Лесовой.

По мнению директора департамента казначейских операций Unex Bank Анны Золотько, риски безопасности остаются ключевым фактором влияния на курс. "Национальный банк будет ограничивать девальвацию гривны. На фоне ускоренной инфляции это является важным фактором восстановления ценовой стабильности. Поэтому, на мой взгляд, в течение января гривна будет оставаться относительно стабильной", — отметила эксперт.

Напомним, за неделю 23-27 декабря Нацбанк продал 1,625 млрд долларов. Регулятор увеличил продажу валюты на 14,7%. А всего с начала 2024 года объем валюты, которую продал НБУ, достиг 34,57 млрд. долл.

Ранее Фокус писал, что глубина падения курса гривны в 2025 году зависит исключительно от военно-политических факторов.