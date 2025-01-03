У новому 2025 році на коливання курсу гривні впливатимуть такі чинники, як продовження бойових дій, енергетичний терор РФ та ритмічність надходження міжнародної допомоги. Скільки та чому за цей рік втратить гривня, пояснюють аналітики, опитані Фокусом.

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У 2025 році на валютному ринку України будуть тривати курсові коливання, які НБУ визначив, як політику керованої гнучкості. А середньозважений річний курс гривні може досягти рівня 45 гривень за долар. Про це пише Фокус у статті "Рік нових викликів: курс долара, інфляція, ВВП та гроші для України в 2025 році".

"Ми очікуємо, що на кінець наступного року курс долара США складе 45,5 грн, а ось середньорічний курс складе 43,3 грн у 2025 році", — зазначив у коментарі Фокусу Сергій Колодій, головний експерт з макроекономічного аналізу Райффайзен Банку.

Безпекові ризики залишаються ключовим чинником впливу на курс. Національний банк обмежуватиме девальвацію, вважають експерти

Дилер департаменту глобальних ринків ОТП БАНК Антон Курінний зауважив: у 2025 році чекаємо як сезонні фактори впливу на курс, так і надлишковий попит під військові закупівлі, енергетику і все що потрібно для існування країни у військовий час, що буде тиснути на національну валюту.

"Ситуація з курсом незмінна, поки в країні триває війна, тож ми чекаємо контрольовану девальвацію до 10% на рік. Тому закладений у бюджет курс може бути виправданий та досягне рівнів, що озвучує Мінфін. Поведінка національної валюти буде залежати від гнучкої керованості курсу від регулятора та, авжеж, від підтримки міжнародних партнерів і збільшення/зменшення золотовалютних резервів. Але ми вважаємо, що регулятор буде стримувати будь-які панічні настрої на ринках та керувати ситуацією", — каже Антон Курінний.

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Про те, що курс рухається до 45 гривень за долар, розповів також фінансовий аналітик, член Українського товариства фінансових аналітиків Андрій Шевчишин. "Очікую, що ми йдемо в зону 45 гривень за долар, і це цей курс нам потрібен, зокрема, для виконання всіх бюджетних надходжень. Тобто це нормальна курсовий рух, ми розуміємо, що Нацбанк буде залишати політику керованої гнучкості, буде намагатися втримувати девальваційні тенденції", — зазначив у розмові з Фокусом аналітик.

Нацбанк буде залишати політику керованої гнучкості та намагатися стримувати девальваційні тенденції

Тим часом, за базовим сценарієм ICU темпи девальвації гривні наступного року не перевищать 10%.

Як розповів Фокусу начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий, впродовж 2025 року ситуація на валютному ринку розгортатиметься "в стилі" 2024: будуть періоди відносного курсового затишшя та періоди активних змін. Водночас головним орієнтиром, як і цьогоріч, буде курс, закладений у державний бюджет на 2025 рік, тобто середньозважений курс може скласти 45 грн за долар. "Є низка об’єктивних економічних факторів, з урахуванням яких робилися такі прогнози. Водночас зміни на валютному ринку будуть досить "плавними", повільними — без надмірних стрибків. Ми схильні вважати, що у січні максимально девальвація гривні складе 0,5-1%. Однак найбільше варіантів, що офіційний курс перебуватиме в коридорі 42-42,3 грн/долар", — каже Тарас Лєсовий.

На думку директора департаменту казначейських операцій Unex Bank Анни Золотько, безпекові ризики залишаються ключовим чинником впливу на курс. "Національний банк обмежуватиме девальвацію гривні. На фоні пришвидшеної інфляції це є важливим чинником відновлення цінової стабільності. Тому, на мій погляд, протягом січня гривня залишатиметься відносно стабільною", — зауважила експертка.

Нагадаємо, за тиждень 23-27 грудня Нацбанк продав 1,625 млрд доларів. Регулятор збільшив продаж валюти на 14,7%. А всього з початку 2024 року обсяг валюти, яку продав НБУ, сягнув 34,57 млрд. дол.

Раніше Фокус писав, що глибина падіння курсу гривні в 2025 році залежить виключно від військово-політичних чинників.