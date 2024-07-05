Пусть Россия раскошелится — как использовать замороженные 383 миллиарда Москвы на благо Украины

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Рад, что у меня через 2 года появились единомышленники в научных кругах США по использованию российских обездвиженных активов для финансирования и восстановления Украины. Эту идею я предлагал еще летом 2022 года, но только сейчас о ней заговорили в академических кругах США.

Идею в практической плоскости сформулировали Майкл Бернстам, научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета, и Стивен Роузфилд, профессор экономики в Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл. Они предложили в своей публикации в The Hill создать трастовый фонд, обеспечением займов которого станут российские активы.

Идея даже не противоречит бюрократической позиции ЕС и ЕЦБ. Напомню, что официальная позиция ЕС заключается в том, что российские активы будут заблокированы, пока РФ не рассчитается с Украиной за нанесенный ущерб. Поэтому формально активы на базе траста будут принадлежать РФ, но финансирование под них могут привлекать те правительства, которые их заморозили. Этот вариант, конечно, хуже прямой конфискации, и дороже, но он также может быть приемлемым, особенно для оперативного финансирования потребностей Украины. Напомню, что конфискация активов РФ для Украины — это не только источник финансирования, но и инструмент ликвидации фондов агрессора, что значительно отдалит восстановление его боеспособности и экономического потенциала.

Также господа Майкл Бернстам и Стивен Роузфилд меня приятно удивили тем, что повысили оценку объема замороженных активов Центрального банка РФ с заниженных газетных 300 млрд долларов до более корректной цифры в 383 млрд долларов США.

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Напомню, что модель "работы" с активами агрессора в США и Канаде уже давно выбрана и предусматривает полную конфискацию, что закреплено уже принятыми законами, вступившими в силу. Я бы призвал господ Майкла Бернстама и Стивена Роузфилда продолжить развитие своей научной мысли и добавить к ней элементы настоящей научной новизны — поскорее открыть охоту на российские неофициальные фонды, которые создавались на Западе на деньги, украденные в российских государственных корпорациях, поскольку 383 млрд долларов с учетом текущих потребностей Украины будет уже маловато. Конечно, я немного иронизирую по поводу "новой идеи" использования замороженных российских активов, впрочем, это очень хорошо, что два ученых из уважаемых научных центров уделили внимание этому вопросу, поскольку обычно в США после консенсуса в академической среде следуют практические действия.

Впрочем, я хочу предупредить, что у евро-дипломатической идеи Майкла Бернстама и Стивена Роузфилда с трастом есть один серьезный изъян. Дело в том, что в случае прямой конфискации резервов Центробанка РФ он должен будет списать их с баланса, признав их безвозвратной потерей. Конечно, это будет шоком для российского валютного рынка, шоком большим, чем недавние санкции по ММВБ. В случае же схемы с трастом ЦБР может и дальше делать вид, что вроде бы владеет и распоряжается этими резервами. А вот тщательная охота на неофициальные фонды РФ может не только увеличить объем обездвиженных российских активов, но и изменить мнение некоторых лидеров ЕС в пользу идеи конфискации активов агрессора для Украины.

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