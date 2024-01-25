Россия даст Украине деньги для победы: что лучше сделать с замороженными активами

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Не конфисковывайте. Займите

Западные лидеры поддержали идею финансирования борьбы Украины против России путем конфискации и обналичивания активов, принадлежащих России. Но хотя этот план может показаться заманчивым в Вашингтоне и Брюсселе, он нарушает американское обязательство финансировать Украину "столько, сколько потребуется".

Существует финансово ответственная и достойная альтернатива. Вместо конфискации замороженных валютных резервов Центрального банка России для компенсации политического дефицита западной помощи Украине, консолидируйте эти замороженные активы в трастовом фонде, который позволит западным правительствам брать краткосрочные займы, в то время как баланс останется нетронутым для восстановления Украины.

Конфискация не имеет никакого финансового, фидуциарного или бухгалтерского смысла. Во-первых, конфискация активов возвращает эмитентам государственные облигации, что автоматически аннулирует обязательство Запада по погашению суверенного долга и равносильно финансовому дефолту. Из 643 миллиардов долларов российских валютных резервов, существовавших накануне российско-украинской войны, западные правительства заморозили активы в своих юрисдикциях — это 383 миллиарда долларов, или 59,5 процента — включая западные государственные облигации номинальной стоимостью около 210 миллиардов долларов. Казначейские облигации США там составляют около 52 миллиардов долларов.

Общий долг США, принадлежащий отечественным и иностранным держателям облигаций, составляет 27 триллионов долларов, включая 770 миллиардов долларов, принадлежащих Китаю. Дефолт даже по небольшой его части впервые в американской истории подрывает законность американского государственного долга — и, вероятно, к тому же нарушает раздел 4 14-й поправки Конституции США. Риск дефолта, однажды проявленный, может привести к повышению долгосрочных реальных процентных ставок на финансовых рынках. Неблагоразумно объявить дефолт по казначейским облигациям США на сумму 52 миллиарда долларов, когда повышение процентной ставки на 1 процентный пункт по 27 триллионам долларов будет стоить ежегодно в пять раз больше арестованных активов. Те же самые глупые расчеты применимы и к фактическому дефолту по другим государственным долгам Запада.

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300 миллиардов — не так и много: почему конфискованных российских денег Украине уже не хватит

Во-вторых, конфискация представляет собой фидуциарную ловушку. Она жертвует будущим ради настоящего. Деньги, поспешно потраченные сегодня на обход политической оппозиции, не будут использованы для восстановления Украины после окончания войны. Если западные правительства рассматривают войну в Украине как первую линию обороны Запада, им необходимо предусмотреть в бюджете расходы на нее.

В-третьих, это финансово скользкая дорожка. Замороженными активами, кроме государственных облигаций, являются корреспондентские счета в западных центральных банках, корпоративные ценные бумаги, а также депозиты в западных банках и брокерских компаниях — в общей сложности 173 миллиарда долларов США. Их конфискация не добавит ни копейки в государственную казну, если только западные правительства не конфискуют остатки, в свою очередь, у отечественных финансовых учреждений и корпоративных акционеров.

В-четвертых, это трясина депозитарного учета. Реальную сумму никто не знает. Западные правительства и пресса часто называют 300 миллиардов долларов. В ходе текущих частных расследований удалось обнаружить от 350 до 375 миллиардов долларов. Замороженные активы не являются единовременной суммой, которая распределяется между странами по квоте. Казначейские облигации США находятся на хранении у Федерального резервного банка Нью-Йорка; активы, выраженные в евро, находятся в Euroclear, депозитарии еврозоны в Бельгии; облигации других правительств находятся в Банке Англии, Швейцарском национальном банке и Банке Японии; остальные приостановлены в центральных банках, коммерческих банках и брокерских конторах. После конфискации — кто будет решать, как распределить между странами конкретные суммы, которые они потратят на Украину? Такого международного органа не существует.

Альтернативное решение — создать "Российский трастовый фонд" и консолидировать там все замороженные активы под опекой, назначенной западными правительствами. Предложить Центральному банку России, как постоянному владельцу резервов, назначить своих доверенных лиц для обеспечения целостности операций. У них должен быть стимул присоединиться, чтобы защитить баланс своих активов. Пригласите китайских наблюдателей, а также аудиторов МВФ и Всемирного банка.

Этот фонд станет депозитарием и кредитным пулом последней инстанции, предоставляя краткосрочные кредиты западным правительствам с единственной целью — финансировать Украину во время дефицита финансирования. Попечители будут оценивать кредитоспособность правительств-заемщиков, устанавливать условия кредитов, обеспечивать возврат кредитов, капитализировать проценты. Но они не будут участвовать в принятии решений о том, как конкретно расходуются деньги. Они являются только доверенными лицами.

Параллельно, как только будет создан Российский трастовый фонд, западные правительства и Украина смогут совместно учредить "Фонд реконструкции Украины". Он может подать иск на Российский трастовый фонд в международный арбитражный суд о возмещении военных репараций. Россия со своей стороны может подать в суд на западные правительства с требованием вернуть замороженные активы.

Обе стороны могут представить свои претензии и доказательства гибели и разрушений. Арбитражные слушания по делу о нарушениях права могут де-факто превратиться в судебный процесс по военным преступлениям, чего в противном случае, возможно, никогда не произойдет.

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