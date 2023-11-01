Мнения
7 миллиардов евро для Украины. Сколько получим от замороженных российских денег
Европа заморозила российские деньги, которые оказались на ее счетах по состоянию на начало войны. Но эти деньги должны работать на победу Украины, считает экономист Виталий Шапран, и примерно понятно, как именно
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О прагматичном финансовом национализме. На выходных поговорил с "Общественным радио" о позиции ЕС о передаче российских денег Украине. Арестованные средства будут оставаться в ЕС, пока РФ не возместит Украине нанесенный ущерб, но доходы от этих активов будут отдавать Украине. Несколько тезисов:
- ЕС очень долго решает вопрос передачи российских активов, обещанная в октябре 2022 года правовая база по факту отсутствует и в октябре 2023 года. США и Канада по сравнению с ЕС быстро прогрессируют в передаче замороженных активов Украине. Понимаю, что сравнение ЕС и США некорректно, поскольку ЕС — это не единая страна, а интеграционная группировка, которой нужно больше времени на отработку решений, но отставание уже больше года... Есть о чем подумать ЕС, поскольку победа Украины укрепит границы и позиции ЕС...
- Рассказы ЕЦБ, что, мол, конфискация российских активов может подорвать привлекательность евро как резервной валюты — это публичные размышления с непродуманными аморальными последствиями. Не думаю, что один из крупнейших центральных банков мира хочет стать эмитентом резервной валюты для государств-террористов, которые будут терроризировать своих соседей. Уверен, что позиция ЕЦБ по этому вопросу будет эволюционировать.
- Суммы российских активов за рубежом с подачи российского Минфина в СМИ преуменьшают. Из-за утечки из ЦБ РФ в апреле 2022 года известно, что только средств ЦБ РФ было обездвижено на 392,5 млрд долларов США, к этому добавьте активы российских госкорпораций и подсанкционных олигархов и чиновников. В итоге, мы выходим на сумму около 800 млрд долларов.
- После роста ставок, за 2023 год Украина может получить от ЕС доходов от российских активов примерно на 7-7,5 млрд евро. Конечно, это позитивная новость, поскольку как минимум это компенсирует Украине затраты на кредиты от официальных кредиторов (США, ЕС, Япония, МВФ и т.д.).
- Отдельно обращу внимание, что текущая позиция ЕС (вернуть российские деньги только после того, как РФ компенсирует Украине нанесенный войной ущерб), хотя является и эгоистичной, но это позиция союзника Украины, которая предусматривает компенсацию убытков. Поэтому от Украины нужны: подготовка к принятию этих денег, прозрачная и справедливая система компенсаций и, конечно, продолжение дипломатического давления, чтобы передача этих денег началась раньше решения РФ что-то компенсировать. Согласитесь, что "деньги нужны не после победы, а для победы". Европейским дипломатам нечего противопоставить этому тезису.
- Украина может рассчитывать и на другие законные и логичные источники компенсаций убытков от войны, кроме российских государственных активов и денег российских олигархов. Такие источники есть, они значительны по объемам, но о них поговорим чуть позже. А пока остаемся прагматичными националистами )) и готовимся сделать свой вклад в победу: сначала знаниями, а затем и российскими средствами.
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