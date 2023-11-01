Думки
7 мільярдів євро для України. Скільки отримаємо від заморожених російських грошей
Європа заморозила російські гроші, які опинилися на її рахунках станом на початок війни. Але ці гроші мають працювати на перемогу України, вважає економіст Віталій Шапран, і приблизно зрозуміло, як саме.
22
Related video
Про прагматичний фінансовий націоналізм. На вихідних поговорив з "Громадським радіо" про позицію ЄС щодо передачі російських грошей Україні. Заарештовані кошти будуть залишатись в ЄС, допоки РФ не відшкодує Україні завдані збитки, але доходи від цих активів будуть віддавати Україні. Кілька тез:
- ЄС дуже довго вирішує питання передачі російських активів, обіцяна в жовтні 2022 року правова база по факту відсутня і в жовтні 2023 року. США та Канада у порівнянні з ЄС швидко прогресують у передачі заморожених активів Україні. Розумію, що порівняння ЄС та США є некоректним, оскільки ЄС – це не єдина країна, а інтеграційне угруповання, якому потрібно більше часу на відпрацювання рішень, але ж відставання вже понад рік… Є про що поміркувати ЄС, оскільки перемога України укріпить кордони і позиції ЄС…
- Розповіді ЄЦБ, що, мовляв, конфіскація російських активів може підірвати привабливість євро як резервної валюти – це публічні роздуми з непродуманими аморальними наслідками. Не думаю, що один з найбільших центральних банків Світу хоче стати емітентом резервної валюти для держав-терористів, які будуть тероризувати своїх сусідів. Впевнений, що позиція ЄЦБ з цього питання буде еволюціонувати.
- Суми російських активів за кордоном з подачі російського Мінфіну в ЗМІ применшують. Через витік з ЦБ РФ у квітні 2022 року відомо, що тільки коштів ЦБ РФ було знерухомлено на 392,5 млрд доларів США, до цього додайте активи російських держкорпорацій та підсанкційних олігархів і чиновників. У підсумку, ми виходимо на суму близько 800 млрд доларів.
- Після зростання ставок, за 2023 рік Україна може отримати від ЄС доходів від російських активів приблизно на 7-7,5 млрд євро. Звичайно, це позитивна новина, оскільки як мінімум це компенсує Україні витрати на кредити від офіційних кредиторів (США, ЄС, Японія, МВФ і т.д.).
- Окремо зверну увагу, що поточна позиція ЄС (повернути російські гроші тільки після того, як РФ компенсує Україні завдані війною збитки), хоча є і егоїстичною, але це позиція союзника України, яка передбачає компенсацію збитків. Тож від України потрібні: підготовка до прийняття цих грошей, прозора і справедлива система компенсацій і, звісно, продовження дипломатичного тиску, щоб передача цих грошей почалась раніше за рішення РФ щось компенсувати. Погодьтесь, що "гроші потрібні не після перемоги, а задля перемоги". Європейським дипломатам немає чого протиставити цій тезі.
- Україна може розраховувати і на інші законні і логічні джерела компенсацій збитків від війни, крім російських державних активів та грошей російських олігархів. Такі джерела є, вони значні за обсягами, але про них поговоримо трохи пізніше. А поки залишаємось прагматичними націоналістами)) і готуємось зробити свій внесок в перемогу: спочатку знаннями, а потім і російськими коштами.
Валютна криза в Росії: як замість долара Кремль отримав гори неліквідних рупій та драхм