7 мільярдів євро для України. Скільки отримаємо від заморожених російських грошей

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Про прагматичний фінансовий націоналізм. На вихідних поговорив з "Громадським радіо" про позицію ЄС щодо передачі російських грошей Україні. Заарештовані кошти будуть залишатись в ЄС, допоки РФ не відшкодує Україні завдані збитки, але доходи від цих активів будуть віддавати Україні. Кілька тез:

ЄС дуже довго вирішує питання передачі російських активів, обіцяна в жовтні 2022 року правова база по факту відсутня і в жовтні 2023 року. США та Канада у порівнянні з ЄС швидко прогресують у передачі заморожених активів Україні. Розумію, що порівняння ЄС та США є некоректним, оскільки ЄС – це не єдина країна, а інтеграційне угруповання, якому потрібно більше часу на відпрацювання рішень, але ж відставання вже понад рік… Є про що поміркувати ЄС, оскільки перемога України укріпить кордони і позиції ЄС… Розповіді ЄЦБ, що, мовляв, конфіскація російських активів може підірвати привабливість євро як резервної валюти – це публічні роздуми з непродуманими аморальними наслідками. Не думаю, що один з найбільших центральних банків Світу хоче стати емітентом резервної валюти для держав-терористів, які будуть тероризувати своїх сусідів. Впевнений, що позиція ЄЦБ з цього питання буде еволюціонувати. Суми російських активів за кордоном з подачі російського Мінфіну в ЗМІ применшують. Через витік з ЦБ РФ у квітні 2022 року відомо, що тільки коштів ЦБ РФ було знерухомлено на 392,5 млрд доларів США, до цього додайте активи російських держкорпорацій та підсанкційних олігархів і чиновників. У підсумку, ми виходимо на суму близько 800 млрд доларів. Після зростання ставок, за 2023 рік Україна може отримати від ЄС доходів від російських активів приблизно на 7-7,5 млрд євро. Звичайно, це позитивна новина, оскільки як мінімум це компенсує Україні витрати на кредити від офіційних кредиторів (США, ЄС, Японія, МВФ і т.д.). Окремо зверну увагу, що поточна позиція ЄС (повернути російські гроші тільки після того, як РФ компенсує Україні завдані війною збитки), хоча є і егоїстичною, але це позиція союзника України, яка передбачає компенсацію збитків. Тож від України потрібні: підготовка до прийняття цих грошей, прозора і справедлива система компенсацій і, звісно, продовження дипломатичного тиску, щоб передача цих грошей почалась раніше за рішення РФ щось компенсувати. Погодьтесь, що "гроші потрібні не після перемоги, а задля перемоги". Європейським дипломатам немає чого протиставити цій тезі. Україна може розраховувати і на інші законні і логічні джерела компенсацій збитків від війни, крім російських державних активів та грошей російських олігархів. Такі джерела є, вони значні за обсягами, але про них поговоримо трохи пізніше. А поки залишаємось прагматичними націоналістами)) і готуємось зробити свій внесок в перемогу: спочатку знаннями, а потім і російськими коштами.

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