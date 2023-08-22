Валютный кризис в России: как вместо доллара Кремль получил горы неликвидных рупий и драхм

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Недавний кризис на валютном рынке в РФ россиянам подарил лично Путин, который еще и разрекламировал доллар США.

Если вы возьмете статистику за 2023 год, то профицит платежного баланса РФ в первом полугодии 2023 года сократился на 68%, но это все еще был "+". Однако при близком рассмотрении оказалось, что это не плюс, а крестик. У них произошел дисбаланс в расчетах за экспорт и импорт в рублях (и других нацвалютах, типа рупий, драхм и т.п.) и иностранной валюте "недружественных к РФ стран". На примере результатов расчетов в июне 2023 года видно, что торговый баланс РФ был профицитным: экспорт превышал импорт аж на 4,9 млрд долларов США. Но когда разворачиваешь экспорт по валютам, то оказывается, что в расчетах в долларах и евро за экспорт и импорт в июне был дефицит 0,174 млрд долларов, а весь профицит был сформирован за счет расчетов рублями и другими нацвалютами. Есть проблемы и в торговле с Индией, потому что полученные рупии РФ не может обменять на доллары, а за пределами Индии за них ничего не купить, поэтому эти рупии остались на бумаге, то есть просто подвисли в индийских банках.

Россия имеет много рупий — а что толку?

Напомню, что именно Путин требовал, чтобы РФ отказалась от расчетов в "проклятых долларах". Такое положение дел приводит к созданию дисбалансов на рынках доллар-рубль, евро-рубль, когда торговый баланс профицитный, но валюты (СКВ) оказывается мало. К этой проблеме добавился отток капитала из РФ и рост бюджетного дефицита при условии недоступности внешних источников заимствований для правительства РФ.

Интересно наблюдать, когда все участники рынка знают, кто в РФ виноват в дестабилизации, но все молчат. Вспоминаю и как наши (некоторые блогеры) поднимали панику, когда Путин настаивал на расчетах рублями и местными валютами, и даже кто-то давал оценку, что это сильный ход. На самом деле, это был очень тупой ход, потому что российские экспортеры затарились местными валютами, которые не могут вывести из тех стран, куда они поставляли экспорт. А так произошло потому, что экспорт и импорт между двумя конкретными странами почти никогда не равен 0, а потому дисбаланс в расчетах гарантирован. Поэтому и используются такие валюты для международных расчетов, как доллар США, евро, иена и фунт.

На самом деле, лучшей рекламы для доллара США и группы резервных валют придумать нельзя было. Теперь весь мир увидел, что бывает от эффекта локализации торговли и отмежевания от Мирового рынка. Пока россияне делают вид, что все хорошо, сам Путин прячется от этой темы, переложив проблемы на ЦБ, ну и на простых россиян, которым после решения ЦБ начали мгновенно поднимать ставки по ипотеке.

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