Еще больше налоговых уклонистов. К чему приведет реформа, затеянная правительством

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Правительственная налоговая реформа — как философский камень у Гарри Поттера: каждый видит в ней, что хочет:

бизнесмены видят рост фискальных рисков и рисков сворачивания бизнеса;

наши ближайшие европейские партнеры потирают руки, поскольку рост налогового бремени в Украине на фоне войны приведет к еще большему оттоку экономически активного населения из Украины, причем убегут не фермеры, которые привязаны к земле, а носители наиболее прогрессивных сфер бизнеса, сектор ІТ в первую очередь;

налоговые коррупционеры из ГНС, их крыша в Верховной Раде и представители так называемых фискальных кланов уже радуются росту своих доходов, ибо чем больше спрос налоговых уклонистов — тем больше они "насобирают налогов" вместо государства;

ну а население (избиратели) уже начинают подозревать что-то неладное.

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Творцы унылого будущего. Есть ли альтернатива планам власти повысить налоги в Украине

За счет каких источников нужно выходить из этой ситуации? Моя позиция такова:

Мы должны проинформировать наших западных партнеров, что без их помощи мы вынуждены делать свою налоговую систему еще более непривлекательной. На фоне того, что уже 4,2 млн наших граждан являются полноценными потребителями в ЕС (это 15-20% наших экономически-активных трудовых ресурсов), урезание западной помощи Украине и подталкивание к увеличению налогового бремени вводит ЕС в конфликт интересов по отношению к Украине. Потому что наши трудовые ресурсы едут к ним, там работают и создают для ЕС положительный экономический эффект. Например, та же Польша признает, что их годовой ВВП на 1-2% больше, чем мог бы быть, только за счет трудовых мигрантов. Поэтому вопрос об избежании конфликта интересов на базе конкуренции за трудовые ресурсы нужно ставить перед ЕС. Потому что без трудовых ресурсов не бывает экономики, и нам нужно думать, как вернуть те 4,2 млн, которые уже уехали, а не стимулировать новый отток кадров и бизнесменов. На конец каждого дня задолженность НБУ перед банками по депозитным сертификатам НБУ в среднем составляет 350-400 млрд грн. Это сумма, которая обездвижена в НБУ в рамках программы так называемой "борьбы с инфляцией". Думаю, ничего страшного не будет, если 150-200 млрд грн пойдет в Минфин на срочное закрытие дыры в бюджете, а на балансах банков ДС НБУ заменят на ОВГЗ, которые Минфин выпустит на рыночных условиях (как правильно определить рыночные условия, я Минфину потом подскажу). В июне у нас денежный агрегат М1 был 1,955 трлн грн, это вся наличность в обращении (0,752 трлн) и безналичная гривна. Поэтому +200, а может и 250 млрд грн, заведенные через ОВГЗ и бюджетные расходы, не приведут к существенной монетарной инфляции, и даже при таких условиях потребительская инфляция в Украине не выйдет за рамки СРІ в Турции или Аргентине. В конце концов, налоги можно оптимизировать, но не так, как предложило правительство. Напомню о реформе 10-10-10, если бы тогда у нас дошли до нее руки, то сейчас бы этих проблем не было. Принципы изменений в налоговой системе должны быть простыми:

(А) единый налоговый периметр без льгот и преференций. Если перевести с финансового на украинский: то куда бы вы ни сунулись вывести средства (з/п, депозиты, облигации вашего предприятия, правительственные облигации, доход ФЛП и т.д.) — вас будет ожидать одна единственная ставка. А это "одоробло" со 100 видами налогов и 1,5 млн правил и подпунктов их администрирования и еще с 500 льготами на каждый из них нужно убирать. Поскольку именно возможность арбитража между ставками и приводит к коррупции в ГНС и среди депутатов, которые ее крышуют.

(Б) Фискальная власть должна получить доступ к базам данных СЭП и НСМЭП. В переводе на украинский: когда вы открываете счет, то оставляете свой налоговый код, по нему очень легко отследить ваши транзакции, и если вы получали доходы и забывали платить налоги, то налоговая должна Вам выставить счет. Параллельно НБУ должен стимулировать безналичные платежи к падению доли наличных в М1 до уровня в 10-15% (сейчас 37%). Как это сделать, это отдельная тема, но шаги должны быть противоположными от того, что сейчас чудит наш центральный банк.

(В) Увеличить ответственность за неуплату налогов и коррупцию в налоговой сфере. Люди, которые не платили налоги, должны нести ответственность, а те, которые им помогали не платить налоги, должны сидеть в колониях, а не в парламенте.

Вспомним кейс с зеленым Lamborghini, таможенная стоимость которого была уменьшена от прайсовой в 5-6 раз, а когда областная налоговая заинтересовалась кейсом, налоговиков вызвали на рандеву к председателю налогового комитета, который, кстати, сейчас и рассматривает налоговый законопроект Кабмина. Чувствуете адский круг нашей фискальной системы? Поэтому, если воплотить 10-10-10 или ее аналог быстро не удастся, то, может, очень небольшой "инфляционный налог" с каждого все же лучше для экономики и более справедлив для украинцев? Потому что альтернатива с "зеленым Lamborghini" выглядит ну уж очень отвратительно.

И друзья, нашим западным партнерам очень важно объяснять, что в стране продолжается борьба с коррупцией и что эти процессы не могут дать желаемый результат уже завтра. Поэтому нужно не сокращать, а увеличивать финансирование Украины, особенно на те системные реформы, которые убивают коррупцию в своей основе — качественная налоговая реформа тому пример. Коммуникация с партнерами всегда очень сильно искажалась исполнительной властью. Вот приезжает миссия МВФ (например) в налоговую, вы что думаете, что ГНС будет отстаивать упрощенную систему ФЛП или концепцию 10-10-10, или НБУ будет рассказывать о справедливом репрофайлинге долга правительства перед НБУ? Нет, совсем нет. Мысли и жадные желания ТОП-ов исполнительных органов на 75% попадают в бумаги МВФ, а потом подбрасываются в ОП уже под видом, что "это МВФ требует". Примерно так закопали 10-10-10, могилку которой, похоже, придется раскапывать ))) если не "завтра", то уже очень скоро.

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