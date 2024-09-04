Нацбанк играет в шаги: почему переименование копеек исторически сомнительно, а экономически глупо

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О копейках и немудром НБУ. Волна мемов всколыхнула национальный Интернет по поводу новой инициативы НБУ по переименованию копеек в шаги. Увидел различные оценки, в основном комического характера. Впрочем, не все так просто, поэтому разберем ситуацию с разных сторон.

Между "исторической справедливостью" и будущим

В Киевской Руси с XI века в обращении были киевские гривны шестиугольной формы, весом около 140-160 г (другие источники указывают, что вес был около 204 г), служившие единицей платежа и средством накопления до монголо-татарского нашествия. Также на Руси чеканили монеты, в обращении были златники и сребреники. Кстати, их по сей день можно найти в продаже у нумизматов, по крайней мере серебряники времен Ярослава Мудрого. Также существует предположение одного из происхождений названия российской валюты рубль. Во времена Киевской Руси при недостатке мелкой монеты торговцы рубили серебряную гривну на куски, и эти кусочки гривны называли рублем. Не берусь утверждать об аутентичности этой истории, в научных кругах она существовала в форме басни, но она логична, да и учитывая переписывание истории Украины КГБ и ЦК КПСС, сделать из нее басню могли именно из идеологических соображений. Как ни крути, такая трактовка происхождения рубля как кусочков гривны является унизительной для российской валюты.

В XVII-XVIII веках шагом называли польско-литовскую серебряную монету стоимостью три деньги, по факту это было название монеты определенного номинала.

Сами шаги появились только 19 декабря 1917 года, когда был принят временный Закон о выпуске государственных кредитных билетов УНР, согласно которому "кредитные билеты выпускаются в рублях, причем один рубль содержит 17,424 доли чистого золота и делится на 2 гривны или 200 шагов". Сначала марки были задуманы только как почтовые миниатюры, но впоследствии, из-за недостатка мелкой разменной монеты, по примеру российской власти, которая сделала это раньше, их стали употреблять одновременно как марки и деньги на основании закона УНР от 18 апреля 1918 года. Эмиссия от 18 апреля состояла из номиналов в 10, 20, 30, 40 и 50 шагов. Выпускались они в Киеве, в типографии Василия Кульженко, листами по 100 штук с перфорацией, чтобы облегчить отрывание отдельных купюр. Получается, что физически в форме монеты шагов не существовало.

И вот возникает дискуссионный вопрос: какое же название мелкой монеты для Украины на самом деле историческое? Шаги, сребреники и златники, или рубль? Могу только согласиться, что, конечно, копейки напоминают о российской, а затем и советской оккупации Украины. Назвать мелкую монету в Украине рублем было бы забавно. Во-первых, лишний раз унизить россиян, будто их рубль недовалюта. Во-вторых, внести некоторую путаницу в определениях на международных рынках. Но с другой стороны, это название нашей разменной монеты будет лишний раз напоминать о восточных соседях, о которых хотелось бы забыть. Итак, вопрос здесь оставлю открытым, а потому поставлю другой вопрос: а нужно ли нам вообще опираться на исторические названия, может, лучше смотреть в будущее? Если Украина стремится стать членом ЕС и со временем войти в зону обращения евро, то может, копейки было бы лучше переименовать в центы? Так будет удобнее для населения и подчеркнет евроатлантические устремления Украины.

Старокиевские монеты — серебряники и златники князя Владимира

Экономическая сторона вопроса

А вот экономическая сторона вопроса о переработке гривневой мелкой монеты с копеек на шаги или центы вообще очень печальная. Если не ошибаюсь, стоимость чеканки обычной разменной монеты составляла около 1 грн, то есть значительно дороже, чем разовый эмиссионный доход государства. Получается, что для осуществления этого переименования как минимум нужно увеличить смету Банкнотно-монетного двора (БМД). Рассказы НБУ, что он заменит монеты без лишних затрат, мягко говоря, неправдивы. Начнем с дизайна монет, изготовления пробных партий, переоборудования монетного двора, информационной кампании, полиграфии с признаками защиты монет, затрат на обмен и т.д. А, как мы знаем, рост расходов в госсекторе часто пахнет коррупционными рисками. Впрочем, это только часть расходов. Обычные граждане могут этого не знать, но в кассах пересчета банков никто монеты вручную не пересчитывает, для этого стоят специальные счетные машинки, которые часто подстроены под монеты определенного номинала. Поэтому смена монет повлечет за собой расходы на переоборудование (и/или) перепрограммирование кассовых узлов. Будут и дополнительные расходы банков на обмен одних монет на другие, потому что старые монеты придется собирать и сдавать в НБУ. Поскольку у нас 75% розницы (если не больше) — это госбанки, то кроме расходов НБУ на БМД, расходы понесут еще и государственные банки. В купе этот "праздник исторической справедливости" выйдет стране в кругленькую сумму, потому что государство недополучит дивидендов от госбанков на сумму их расходов, а госбюджет не дополучит прибыль НБУ. Если учитывать, что 2 последних года Правительство Украины финансировало НБУ через проценты по ОВГЗ в собственности НБУ, а НБУ упорно не хочет идти на снижение этих процентов — то вообще возникает вопрос: а актуальна ли такая "историческая справедливость", которая вызывает много финансовых вопросов и повышает коррупционные риски самого НБУ? Как минимум, этими инициативами должны заинтересоваться ГБР и НАБУ.

Впрочем, если Андрею Пышному так хочется сделать что-то историческое, могу предложить другой, более выгодный для государства вариант. Государство может устроить аукцион среди членов Правления НБУ за право назвать мелкую монету в честь члена Правления НБУ, но при условии, что все расходы на 100-120% будут профинансированы самим победителем аукциона. Ознакомившись с декларацией Андрея Пышного, я уже подсчитал, что он вполне потянет эти расходы, а если нет, то возьмет кредит в "Ощадбанке", там ему не откажут. В таком случае разменную монету вместо копеек можно было бы назвать "пышкой". К участию в аукционе можно было бы пригласить и Екатерину Рожкову, она также много наделала для НБУ и является достойной. Монету в ее честь можно было бы назвать "рожок". Хотя после последних решений судов Екатерина Викторовна может не потянуть дорогой проект. Я конечно шучу, но это точно будет финансово справедливо, чтобы во время войны реализацию "исторических миссий" профинансировать из кошельков небедного ТОП-менеджмента НБУ.

Еще одна сторона вопроса — инфляция. Монета имеет долгий срок службы, часто до 10 лет. За 10 лет, даже если НБУ будет обеспечивать инфляцию в Украине на уровне верхней границы диапазона таргета в 6%, инфляция составит 80%. Уже сейчас за 10 копеек ничего нельзя купить, а через 10 лет нельзя будет купить и на 50 копеек. Тянуть этот гембель расходов на себе ради поддержания масштаба цен также может быть проблематичным. К тому же лет через 10 Украина вполне может претендовать на вхождение в зону обращения евро. Поэтому в долгосрочной перспективе проект переименования копейки выглядит очень неуклюжим.

А теперь без шуток. В стране война, каждая гривна должна быть на учете для ВСУ, а НБУ таргетирует инфляцию по спорным схемам за счет Правительства. О каком переименовании копеек, да еще и с дискуссионной исторической справедливостью, да еще и в честь мелочи, которая существовала непродолжительное время и частично в форме почтовых марок, а не монет, вообще может идти речь? Это просто еще один сигнал для Офиса Президента Украины, ГБР и НАБУ, что в НБУ растут коррупционные риски, а Правление нашего центрального банка вырабатывает решения, которые не являются актуальными для украинского общества: то ограничение безналичных расчетов для граждан, а теперь переименование мелкой монеты. Поэтому возникает законный вопрос: зачем нужно такое Правление НБУ? Думаю, что вопрос перезагрузки управленческих органов НБУ назрел, и уже даже немного перезрел.

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