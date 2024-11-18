Цена ошибки: пара из-за опечатки на купюре может разбогатеть (видео)

Парень по имени Томми получил коллекцию банкнот от своей бабушки и одна из купюр сразу выделялась среди остальных. Его девушка Шарлотта рассказала, что им предлагали за находку до 400 тысяч долларов.

Необычная пятидолларовая купюра, унаследованная мужчиной по имени Томми от бабушки, привлекла внимание пользователей соцсетей, которые предполагают, что ее стоимость может достигать тысяч долларов. Об этом в одном из своих видео в TikTok рассказала его девушка Шарлотта Кэрролл.

Томми получил коллекцию банкнот бабушки после ее смерти и одна из купюр сразу выделилась среди остальных. Видео с этой купюрой набрало почти 900 000 просмотров.

"Мой парень унаследовал эту пятидолларовую купюру от своей бабушки. Это, должно быть, самая безумная банкнота, которую я когда-либо видела", — писала она.

Особенность этих 5 долларов заключается в редкой ошибке, которую допустили при печати. Часть изображения напечатана дважды и со сдвигом, что создает эффект наложения элементов дизайна. Это делает купюру не только интересной, но и потенциально ценной для коллекционеров.

Кэрролл рассказала, что бабушка Томми работала в финансовом отделе Universal Studios в Калифорнии и с момента публикации видео паре предлагали за банкноту суммы от 5 до 400 тысяч долларов.

"Я решила поделиться видео в TikTok, но никогда не ожидала такого ажиотажа", — призналась Шарлотта.

Паре предлагали за их находку суммы от 5 до 400 тысяч долларов Фото: newsweek

Эксперт по коллекционированию бумажных денег Уайатт Макдональд из Coinfully.com отметил, что, хотя такие опечатки редки, на современных купюрах они встречаются чаще, чем можно было бы предположить. Тем не менее подобные дефекты на старых банкнотах могут действительно значительно увеличить их стоимость, особенно если на них есть цветные печати.

Многие пользователи соцсети поспеши поделиться своим мнением в комментариях.

"Это стоит так много! У меня челюсть отвалилась", "С такой явной ошибкой и состоянием это может стоить около $4 тыс.", — писали они.

Однако, несмотря на все щедрые предложения, Кэрролл отметила, что они с Томми не собираются расставаться с банкнотой.

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