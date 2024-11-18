Ціна помилки: пара через неточність на купюрі може розбагатіти (відео)

Хлопець на ім'я Томмі отримав колекцію банкнот від своєї бабусі й одна з купюр одразу вирізнялася з-поміж інших. Його дівчина Шарлотта розповіла, що їм пропонували за знахідку до 400 тисяч доларів.

Незвичайна п'ятидоларова купюра, успадкована чоловіком на ім'я Томмі від бабусі, привернула увагу користувачів соцмереж, які припускають, що її вартість може сягати тисяч доларів. Про це в одному зі своїх відео в TikTok розповіла його дівчина Шарлотта Керролл.

Томмі отримав колекцію банкнот бабусі після її смерті й одна з купюр одразу виділилася серед решти. Відео з цією купюрою набрало майже 900 000 переглядів.

"Мій хлопець успадкував цю п'ятидоларову купюру від своєї бабусі. Це, мабуть, найбожевільніша банкнота, яку я коли-небудь бачила", — писала вона.

Особливість цих 5 доларів полягає в рідкісній помилці, якої припустилися під час друку. Частину зображення надруковано двічі й зі зсувом, що створює ефект накладення елементів дизайну. Це робить купюру не тільки цікавою, а й потенційно цінною для колекціонерів.

Керролл розповіла, що бабуся Томмі працювала у фінансовому відділі Universal Studios у Каліфорнії та з моменту публікації відео парі пропонували за банкноту суми від 5 до 400 тисяч доларів.

"Я вирішила поділитися відео в TikTok, але ніколи не очікувала такого ажіотажу", — зізналася Шарлотта.

Парі пропонували за їхню знахідку суми від 5 до 400 тисяч доларів Фото: newsweek

Експерт з колекціонування паперових грошей Вайатт Макдональд з Coinfully.com зазначив, що, хоча такі помилки рідкісні, на сучасних купюрах вони трапляються частіше, ніж можна було б припустити. Проте подібні дефекти на старих банкнотах можуть дійсно значно збільшити їхню вартість, особливо якщо на них є кольорові відбитки.

Багато користувачів соцмережі поспіши поділитися своєю думкою в коментарях.

"Це коштує так багато! У мене щелепа відвалилася", "З такою явною помилкою і станом це може коштувати близько $4 тис.", — писали вони.

Однак, попри всі щедрі пропозиції, Керролл зазначила, що вони з Томмі не збираються розлучатися з банкнотою.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік помітив щось незвичайне на 20-доларових купюрах. Джей Херрін почав звертати увагу на серійні номери банкнот завдяки другу, який одного разу виявив рідкісну купюру. Чоловік зберігає свою знахідку в надійному місці, але не виключає, що може виставити її на продаж.

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