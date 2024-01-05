Паниковать не стоит: в НБУ объяснили, почему растет курс доллара и что будет дальше

Как отметил заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук, курс меняется в зависимости от ситуации на валютном рынке, но сейчас курсовые колебания не угрожают нарушить финансовую стабильность в стране.

Related video

В Украине увеличился спрос на валюту, а параллельно с этим начался рост курса доллара по отношению к гривне. В Национальном банке связывают это с сезонным фактором, поскольку увеличились бюджетные расходы и спрос среди украинцев. Об этом сообщает пресс-служба государственного регулятора.

Важно

Профинансировать победу. Каковы вызовы 2024 года для Украины

По словам заместителя главы Нацбанка Сергея Николайчука, сейчас в Украине действует управляемая гибкость курса, поэтому курсовые колебания — нормальное явление.

"Как и обещал НБУ, курс может как ослабляться, когда ситуация на рынке ухудшается, так и меняться, когда ситуация улучшается (как это, например, было в октябре и первой половине ноября)", — сказал он.

Он отметил, что в конце 2023 года гривна несколько ослабла, на это повлияли сезонные факторы. Например, спрос на валюту увеличился в результате рекордных расходов бюджета в декабре. И традиционно к концу года население все активнее покупает валюту.

"Также на валютный рынок давили психологические факторы, связанные с отсрочкой предоставления международной помощи. К тому же, активные боевые действия продолжаются, поэтому потребность в финансировании остается", — рассказал Николайчук.

Он подчеркнул, что курсовые колебания не угрожают валютному рынку и остаются значительно меньшими, чем до полномасштабной войны.

"Курс на наличном рынке, который важен для населения, уже длительное время колеблется в обе стороны и, несмотря на определенное ослабление гривны в конце года, она остается более крепкой, чем, например, в IV квартале 2022 года", — объяснил заместитель главы Национального банка.

Национальный банк не собирается возвращаться к практике фиксированного курса. Отказ от него был сознательным, поскольку для изменений появились подходящие условия.

"Режим управляемой гибкости курса позволяет нам обеспечивать достижение ряда важных задач. Например, сохранять привлекательность гривневых инструментов. Сегодняшняя ситуация на валютном рынке нельзя назвать неординарной, она точно не вредит выполнению этой задачи", — сказал Сергей Николайчук.

Что будет с валютным рынком в январе

Как объяснила Фокусу директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Анна Золотько, спрос на валюту, вероятно, останется на высоком уровне.

"Ситуация начинает выравниваться ближе к весне, когда агропроизводители начинают активнее продавать валюту, готовясь к посевной. Поэтому в конце и в начале года структурный дефицит валюты на рынке увеличивается", — отметила она.

Дальнейшие колебания курса зависят от нескольких факторов, главным из которых является предоставление Украине помощи от Европейского Союза и США. Сейчас только этот фактор может стабилизировать ситуацию.

Важно

Украинцам продают фальшивые доллары: что делать в случае сомнений относительно купюр

Напомним, по информации Национального банка, по итогам 2023 года коммерческие украинские банки продали населению 2,596 миллиарда долларов. Отметим также, что гибкий обменный курс в Украине действует со 2 октября 2023-го.