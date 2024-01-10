Буде помірне послаблення офіційного курсу, — Данило Гетманцев озвучив свій прогноз

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пояснив, які події відбуватимуться на валютному ринку в Україні та що буде далі з курсом гривні.

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Національний банк України (НБУ) збереже режим керованої гнучкості курсу на валютному ринку, якщо до бюджету країни надійде частина основного зовнішнього фінансування. Про це у своїй колонці для Фокуса написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Традиційно не даю прогнозів щодо курсу. Більшість об'єктивних чинників на боці платіжного балансу вказують на рух у бік помірного послаблення офіційного курсу, але динаміка і глибина таких змін визначатимуться за переважного впливу НБУ", — зазначив депутат.

У 2024 році зросте обсяг операцій банків на міжбанку, тому посилиться їхній вплив на курсоутворення. Утім, Нацбанк однаково контролюватиме ситуацію на валютному ринку, оскільки має у своєму розпорядженні достатній рівень резервів.

На думку Данила Гетманцева, найближчим часом готівковий ринок продовжить іти у фарватері змін на міжбанку, суттєвіші відхилення від офіційного курсу можливі тільки в разі несприятливих ситуативних чинників і нагнітання негативних очікувань. "Загалом, вважаю, НБУ триматиме ситуацію на валютному ринку контрольованою", — зазначив нардеп.

Чому зростає курс долара

В останні кілька тижнів на українському валютному ринку відбувається зростання курсу долара, але, як зазначають у Нацбанку, за режиму керованої гнучкості зміна курсу в той чи інший бік не є чимось екстраординарним. Так, за словами заступника голови Нацбанку Сергія Ніколайчука, курс може як послаблюватися, коли ситуація на ринку погіршується, так і змінюватися, коли ситуація поліпшується.

На ослаблення гривні наприкінці 2023 року вплинули кілька чинників. Наприклад, рекордні витрати бюджету в грудні призвели до збільшення попиту на валюту.

"Також на валютний ринок тиснули психологічні чинники, пов'язані з відтермінуванням надання міжнародної допомоги. До того ж, активні бойові дії тривають, тому потреба у фінансуванні залишається", — наголосив він.

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Як зазначив Ніколайчук, курсові коливання не загрожують валютному ринку і залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни.

Нагадаємо, Національний банк нещодавно повідомляв, що за підсумками 2023 року комерційні українські банки продали населенню 2,596 мільярда доларів. Також заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук раніше сказав, що державний регулятор не відмовиться відмовлятися від своєї Стратегії, яка передбачає пом'якшення валютних обмежень.