Будуть нові зміни: в НБУ розповіли, що буде далі з курсом долара

Після того, як було запроваджено режим гнучкого керованого курсу, Нацбанк планує поступово збільшувати амплітуду курсових коливань і посилювати роль обмінного курсу, щоб допомогти українській економіці адаптуватися до зовнішніх і внутрішніх шоків.

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Курс гривні щодо долара може значно змінитися в майбутньому. Усе залежатиме від ситуації в економіці та від рівня міжнародних резервів, написав у своїй колонці для видання "Економічна правда" заступник голови Національного банку України Сергій Ніколайчук.

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Він зазначив, що регулятор планує й надалі дотримуватися своєї Стратегії пом'якшення валютних обмежень.

"У фокусі уваги залишатиметься курсова стійкість, яка має узгоджуватися зі збереженням під контролем інфляційних очікувань і приведенням інфляції до 5% цілі НБУ в середньостроковій перспективі", — написав Ніколайчук.

За його словами, відмову від фіксації курсу, яку було запроваджено на початку жовтня, можна назвати успішною, оскільки цей процес не спровокував ані різкої девальвації, ані втрати значних обсягів резервів. Водночас разом із поступовим пристосуванням ринку до нового курсового режиму Нацбанк хоче поступово збільшувати амплітуду курсових коливань і посилити роль обмінного курсу як засобу адаптації економіки до зовнішніх і внутрішніх шоків.

"Тобто обсяг інтервенцій для задоволення структурного дефіциту визначатиметься з урахуванням сталості макроекономічного розвитку, інфляційних процесів, стану платіжного балансу та динаміки міжнародних резервів", — зазначив він.

Сергій Ніколайчук додав, що курс реагуватиме на зміну умов функціонування економіки, щоб вона краще адаптувалася до всіх змін.

"Це зміцнить стійкість нашої економіки і фінансової системи", — підсумував заступник голови Нацбанку.

Нагадаємо, що з 2 жовтня 2023 року в Україні діє гнучкий обмінний курс. Але ситуацію на валютному ринку продовжує контролювати Національний банк. Регулятор, зокрема, пояснив, що компенсуватиме структурний дефіцит валюти, тому з курсом відбуватимуться коливання — долар і дорожчатиме, і дешевшатиме.

Додамо, що Нацбанк із кінця липня 2022 року контролював офіційний курс національної валюти на рівні 36,5686 грн щодо 1 долара США

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Також нагадаємо, що екс-член Ради Національного банку України Віталій Шапран в інтерв'ю Фокусу 2 листопада розповів, що зараз не варто очікувати якихось серйозних змін у курсі долара.