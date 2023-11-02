"Підозріла активність": експерт розповів, що буде з доларом до кінця року (відео)

За словами ексчлена Ради НБУ Віталія Шапрана, в України великий зовнішній борг, який в умовах війни продовжує зростати. Відповідно, не можна допускати девальвації гривні.

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В умовах війни є сильна економічна невизначеність, яка впливає на багато сфер. Зокрема й на курс валют. Ексчлен Ради Національного банку України Віталій Шапран в інтерв'ю Фокусу розповів, чого очікувати від долара найближчим часом.

За його словами, поки що суттєвих змін у курсі долара не буде, тож усе має бути добре. Водночас, є різні сценарії, які можуть це змінити.

"Зараз існує така теза, яка активно поширюється, що міцна гривня і низький курс долара негативно впливає на доходи до державного бюджету і це нібито погано. Нам необхідно тому зробити 42 (курс, — ред.) або більше, щоб виконати бюджет. Насправді це дуже підозріла інформаційна активність", — вважає Віталій Шапран.

Експерт заявив, що частина податків від імпорту справді прив'язана до долара та євро. Така залежність є, але водночас в України висока частина зовнішнього боргу і його сума постійно збільшується.

У результаті, якщо сильно послабити гривню і робити це штучно, тоді це призведе не тільки до зростання доходів до бюджету, а й до зростання державного боргу.

"Для нашої держави, у тих реаліях, у яких ми входимо у 2024 рік, невигідно робити дуже серйозну девальвацію, адже це обернеться зростанням боргу і боргового навантаження на бюджет, а це дуже серйозні речі", — підсумував Віталій Шапран.

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Нагадаємо, 4 жовтня повідомлялося, що в НБУ спрогнозували, чого очікувати від курсу долара найближчим часом. Національний банк уже не контролює офіційний курс на рівні 36,56 грн за долар, але, як пояснив заступник голови НБУ Юрій Гелетій, у регулятора залишилися важелі впливу на валютний ринок.