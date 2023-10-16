Курс долару може різко змінитися: коли в Україні буде перейдено рубіж 38 гривень за долар

Станом на 16 жовтня середній курс продажу долару на готівковому ринку – 38,12 гривень. Поки що значних коливань не відбувається, але експерти попередили, що невдовзі гривня може втратити свої стабільні курсові показники. Яким може стати новий курс на готівковому валютному ринку?

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Наразі ринок слідкує за діями регулятора, а суттєвих коливань курсу не відбувається завдяки підтримці ринку інтервенціями від НБУ. Але у перспективі кількох місяців траєкторія курсових коливань може змінитися, а гривня втратить біля 10-12%. Про це Фокусу розповів Антон Курінний, дилер департаменту глобальних ринків ОТП Банку.

"У військовий час складно бачити інший напрямок, окрім як у бік девальвації, нажаль. Очікуємо ослаблення гривні з можливими короткими періодами на укріплення, якщо підтримка міжнародних партнерів не буде зменшуватися. Будемо спостерігати за діями регулятора та аналізувати можливий курс вже хоча б через 1-2 місяці. Але ми також очікуємо, що послаблення гривні буде на 10-12 відсотків", — сказав Антон Курінний.

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На думку начальника департаменту казначейства Глобус Банку Тараса Лєсового, коливання курсів на міжбанку цього тижня будуть мінімальними, адже регулятор докладає зусиль, аби новий етап лібералізації не зруйнував те, що вже вдалося досягти, час від часу здійснюючи потужні валютні інтервенції, а баланс попиту і пропозиції на міжбанку зараз не дає "розгулятися" курсовим показникам.

Тарас Лєсовий назвав кілька головних чинників, що впливатимуть на формування валютних курсів в Україні:

отримання потужної макрофінансової допомоги (напередодні ЄС підтвердили готовність до кінця року надати Україні 4,5 млрд євро, а США виділили черговий фінпакет на $1,2 млрд, зараз актуалізується питання обсягу і системності допомоги у 2024 році);

розв’язання питання експорту збіжжя (Українсько-Молдово-Румунський зерновий коридор, транзит збіжжя країнами ЄС, а також перетворення тимчасового коридору на постійний);

розвиток економіки в усіх напрямках (очікуване зростання економіки країни за підсумками року може становити 3% ВВП);

перебіг війни та її наслідки (опосередкований фактор, від якого залежать суспільні настрої).

"Наразі ми схильні вважати, що протягом наступних 7 днів загальна ситуація на валютному ринку залишатиметься стабільною і прогнозованою: міжбанківські коливання курсу будуть незначними, що з рештою відобразить на готівковому курсі", — каже Тарас Лєсовий.

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В той же час, на думку Анни Золотько, директора департаменту казначейських операцій Юнекс Банка, прогнози курсу на рівні 39-40 грн/$ мають всі передумови для здійснення, але залишається питання часу: коли саме гривня вийде на такі позначки.

"Очевидно, що з точки зору економіки, експортерів, ревальвація гривні не потрібна. Стратегічно в цьому не зацікавлені й самі українці, хоча згадувати про курс по 8, звісно, дуже приємно. Тому на тривалому проміжку часу ймовірність виходу на 39-40 грн/$ є доволі високою. Питання лише в тому, чи це відбудеться за півроку, чи за рік або два", — каже експертка.

Нагадаємо, економіст Олексій Кущ вважає, що НБУ замість повернення у формат фінансової системи воєнного часу вирішив пограти в ринок, запровадивши режим керованої гнучного валютного курсу.

Раніше Фокус аналізував, чи залишиться курс гривні стабільним після запровадження Нацбанком режиму керованої гнучкості курсу на міжбанківському валютному ринку.