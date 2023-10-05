Штиль чи шторм: українцям пояснили, що буде з курсом долара після рішення НБУ

Регулятор повертається до довоєнної практики визначення ринкового курсу, тому громадянам не варто очікувати серйозних новин з валютного ринку.

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Курс української гривні залишиться стабільним навіть після запровадження режиму керованої гнучкості обмінного курсу. Для цього є всі підстави, заявив в ефірі телеканалу "Еспресо" голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Він пояснив, що валютний ринок не надто активно відреагував на рішення Національного банку України.

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"Ми повертаємося до довоєнної практики визначення ринкового курсу на валютній біржі. Нацбанк втручатиметься в торги, але не адміністративними, а ринковими механізмами. Тобто регулятор буде заходити на ринок і викуповувати валюту, щоб тримати курс у межах діапазону. Курс гривні буде стабільним, для цього є всі підстави", — сказав він.

За словами Гетманцева, зараз золотовалютні резерви НБУ перебувають на безпрецедентно високому рівні.

"Тому не варто очікувати значних новин з валютного ринку найближчим часом", — підкреслив політик.

Нагадаємо, 2 жовтня Нацбанк повідомив, що в Україні буде гнучкий обмінний курс. Так, НБУ і далі контролюватиме ситуацію на валютному ринку, відповідно залишиться ключовим гравцем.

З 3 жовтня регулятор компенсуватиме структурний дефіцит валюти, тому з курсом відбуватимуться коливання — долар і дорожчатиме, і дешевшатиме. Але суттєві курсові зміни будуть обмежені. 4 жовтня НБУ встановив курс гривні щодо долара на рівні 36,5901 грн за долар. Тобто гривня подешевшала на 0,0215 грн.

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При цьому з липня 2022-го НБУ контролював офіційний курс на рівні 36,6 грн за долар. З початку 2023 року регулятор для підтримки балансу на валютному ринку продав 19,267 мільярда доларів.

Зазначимо, Фокус пояснював, що рішення НБУ змінити режим не було несподіваним. Регулятор готував фінансовий ринок, поступово знімаючи частину адміністративних обмежень на валютному ринку. Також було проведено додаткову роботу з нагляду за сферою готівкового обігу валюти.